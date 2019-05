Pegau

Kurz vor dem Startschuss steht das aktuell finanzintensivste Projekt der Stadt Pegau. In wenigen Tagen beginnen für den Neubau der Kindertagesstätte „Regenbogen“ die praktischen Arbeiten in der Straße Vorwerk. Der Stadtrat vergab in seiner Sitzung am Donnerstagabend die ersten drei Lose.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben werden derzeit bei 2,7 Millionen Euro erwartet. Die Hoffnung der Kommune ist, dass Ende September 2020 in der Einrichtung, von der Diakonie betrieben, die 30 Krippen- und 60 Kindergartenplätze in Betrieb genommen werden können.

Mitte Juni Start für Neubau der Kita in Pegau

„Eigentlich sollte es am 3. Juni losgehen“, sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe. Die Baugenehmigung war kurz vor Weihnachten 2018 im Rathaus eingegangen. „Aber es wird doch etwas später werden.“ Noch sind die Statikberechnungen für die Gründung nicht beendet. Es gebe ein gewisses Risiko, welche Stabilität der Boden aufweist. Zumindest hatte die Stadt ein Los Bohrpfahlgründung ausgeschrieben.

Das günstigste von sieben Angeboten lieferte die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben mit 58.300 Euro, knapp unter der Kostenschätzung. „Ihre Arbeit wird das sein, was als Erstes ab Mitte Juni vor Ort zu sehen ist.“ Architekt Joachim Albus teilte mit, dass zwölf Bohrlöcher mit 60 Zentimeter Breite und 7,5 Meter Tiefe geplant sind. Die Pfähle, womöglich aus Stahlbeton, sollen den Boden verdichten und tragfähiger machen.

Rohbau der Kita kommt auf die Bohrpfähle

Erschrocken, so Grothe, sei er bei der Angebotsöffnung für den Rohbau gewesen, weil nur zwei Offerten vorgelegen hatten. Und das eine mit gut einer Million Euro hätte bereits im ganz frühen Projektstadium den Kostenrahmen gesprengt. „Umso froher bin ich, dass das andere unter der Berechnung von 677.000 Euro liegt.“

Das Baugeschäft Ralf Gallasch aus Mark-Schönstädt (Gemeinde Lossatal, Landkreis Leipzig) erhielt vom Stadtrat den Zuschlag für rund 599.000 Euro. Womit sich Albus für die getrennte Ausschreibung der ersten zwei Gewerke bestätigt sah: „So sind wir günstiger weggekommen.“

Jahresbudget zur Hälfte erreicht

Und schließlich wird die Otis Gmbh & Co. OHG aus Leipzig für fast 36.000 Euro die Aufzugsanlage der Kita errichten. „Das ist so früh dran, weil dafür im Rohbau Vorkehrungen getroffen werden müssen“, sagte Grothe. Die Firma habe bereits in der Bibliothek und im Hort gute Arbeit geleistet. Alle drei Lose zusammen haben mit einem Auftragsvolumen von knapp 700.000 Euro das für dieses Jahr vorgesehene Budget von 1,4 Millionen Euro schon zur Hälfte ausgeschöpft.

Von Olaf Krenz