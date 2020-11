Pegauer Marktbrunnen hat seine Zierkugel verloren

Pegau

Der Brunnen auf dem Pegauer Markt hat seine Zierkugel verloren. Am Dienstag fand sich das steinerne Element von der Spitze am Boden des Auffangbeckens wieder. Passanten vermuteten, dass es sich womöglich um eine absichtliche Beschädigung von Randalierern handeln könnte. Andererseits seien auch schon Kinder beim Klettern auf dem Brunnen beobachtet worden. Im Rathaus wird diese Ansicht aber nicht geteilt.

„Die Kugel ist schon mal heruntergefallen“, sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe. „Vielleicht hat der erste Frost dem Kleber die Haftung genommen.“ Er gehe nicht von einer Zerstörung aus. Die Stadtverwaltung habe auch keine Anzeige erstattet.

Die Kugel von der Spitze liegt im Auffangbecken. Quelle: Mathias Bierende

Überlegungen für neue Gestaltung an der Spitze

Noch ist nicht klar, ob die Kugel überhaupt demnächst wieder den achteckigen Sandsteinbrunnen krönen wird. „Eventuell kommt ja auch eine kleine Figur oben drauf“, meinte Grothe schmunzelnd. Er könne sich da eine Plastik vorstellen, die Hieronymus Lotter zeigt; nach dessen Entwurf war im 16. Jahrhundert das Pegauer Rathaus errichtet worden. So eine Idee habe es bei den ersten Überlegungen vorm Brunnenbau gegeben. „Oder es wird eine interessante Aufgabe fürs Bildhauer-Pleinair.“

Brunnen vor zweieinhalb Jahren errichtet

Der Brunnen war erst im Frühjahr 2018 aufgestellt worden, nachdem bei der Marktumgestaltung bis November 2017 bereits die Fundamentplatte in den Boden gekommen war. Die freiberuflichen Steinrestauratoren Hans Wagner und Steffen Marko aus Leipzig hatten das über einen österreichischen Händler beschaffte französische Produkt mit den zwei Wasserspeiern an der Säule in der Mitte errichtet.

Von Olaf Krenz