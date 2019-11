Pegauer Museen locken mehr Besucher als im Vorjahr

Pegau

Die Pegauer Museen hatten in dieser Saison deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Knapp 1400 Interessenten stiegen vom 1. Mai bis 3. Oktober in das Heimatmuseum unterm Rathausdach; Schlusslicht bildeten in den Herbstferien drei Groitzscher Hortgruppen mit 60 Kindern. Das Technische Denkmal Ziegelei Erbs an der B2 zählte insgesamt 270 Gäste.

Aus dem Leben der alten Pegauer als Ausstellung

Kern des Museums sind die beiden Dauerausstellungen „Aus dem Leben der alten Pegauer“und „Mammute-Mönche-Macher“ von Ortschronist Tylo Peter.Parallel dazu gab es eine Sonderausstellung von Dietrich Baldeweg und Dietmar Hoffmann über das Jubiläum 150 Jahre Pegauer Feuerwehr.

Die besucherstärksten Tage waren wie in den Jahren zuvor das Altstadtfest Anfang September mit 400 Gästen sowie das Oldtimertreffen (250). Zum Tag des offenen Denkmals waren trotz freien Eintritts sowohl im Heimatmuseum und als auch in Ziegelei nur wenig Neugierige gekommen.

Gerne genutzt wird das Angebot von verschiedenen Wandergruppen aus Leipzig und von weiter her. Der Tourismusverein des Leipziger Neuseenlandes besuchte im Sommer bei Kaffee und Kuchen die Ziegelei und darüber hinaus zählten die Schulen und Kindertagesstätten aus der Region wieder zu den treuesten Kunden.

Winterausstellung zu Pogromen 1938

Für die Wintermonate Dezember bis März bietet das Heimatmuseum eine Extraausstellung zu den nationalsozialistischen Pogromen vom November 1938 an. Diese dokumentieren die Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer Menschen in Deutschland. Die Ausstellung „Bruch|Stücke“ gewährt erstmals einen Überblick über die sächsischen Novemberpogrome auch in kleineren Orten und zeigt Zerstörungen von Synagogen, jüdischen Einrichtungen oder Geschäftshäusern und Wohnungen in Leipzig ebenso wie Übergriffe in Borna oder Wurzen.

Der Schornstein der alten Ziegelei Erbs ist ein beliebter Nistplatz für Störche. Quelle: Olaf Becher

Erinnerung an Pegauer Familien

Nach umfangreichen Recherchen stellt sie Menschen in den Mittelpunkt, die Verfolgte, Täter oder Zuschauer waren. Bislang sind für Sachsen etwa 50 Orte dokumentiert, an denen es zu antijüdischen Kundgebungen, Verhaftungen, Gewalttaten, Zurschaustellungen von Juden sowie Zerstörungen kam. In Zusammenarbeit mit Eva Reiprich von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde wurden auch Tafeln zu den Pegauer Familien Sternreich und Flade erstellt.

Der Eintritt ist für Kinder und Schüler frei, Erwachsene zahlen zwei Euro. Geöffnet ist die Winterausstellung vom 1. Dezember bis 31. März immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und sonntags von 9 bis 10 Uhr.

Das Technische Denkmal Ziegelei Erbs an der B2 hat Kai Lemke unter sich, Vorstandsmitglied des Vereins für Heimatkunde zu Pegau. Neben den Gruppenführungen an Wochentagen und Einzelführungen an den Sonntagnachmittagen hat er ehrenamtlich viel Zeit in die Gestaltung des Geländes investiert. So wurde mit Hilfe des Storchenbeauftragten Andreas Fischer der Teich vom Wildwuchs freigemacht.

Doppelcarport als Grünes Klassenzimmer

Weitere Helfer unterstützten ihn beim Aufbau eines Doppelcarports, das nun als Grünes Klassenzimmer dient. Wie viele Gartenbesitzer in Pegau hatte der Naturfreund auch mit den nächtlichen Besuchen von Waschbären zu kämpfen, die immer wieder große Grasnarben aus dem Rasen rissen.

Ein Doppelcarport wird von Schulklassen und Hortgruppen als Grünes Klassenzimmer genutzt. Quelle: Hans-Hermann Koch

Zusammen mit Andreas Fischer plant er nun ein weiteres Verfugen der Esse, um deren Standfestigkeit zu sichern. Ferner erhält die Ziegelei eine Sammlung von annähernd 400 besonderen Dach- und Mauerziegeln, die ein Liebhaber aus Knauthain nach Abbrüchen in Eythra und anderen von der Braunkohle vernichteten Dörfern rettete. Dafür müssen im hinteren Teil des Ringofens noch Regale gebaut werden.

Von Hans-Hermann Koch