Pegauer Prinzenpaar feiert Karneval in lila

Pegau/Großstorkwitz

Welcher Mann zieht schon freiwillig lila Lackschuhe an? David Bankwitz ist so einer, und das kann er erklären. Als Karnevalsprinz passt sich der 39-Jährige dem Partnerlook seiner Frau Diana an, und diese liebt Lila über alles. „Ich bin bekannt dafür“, sagt die junge Frau aus Großstorkwitz und entschied sich selbstredend für eine lila Prinzessinnenrobe mit allem drum und dran. Die 56. Pegauer Karnevalssaison wird eine bunte und sehr spezielle.

Autolack auf die schwarzen Schuhe

„Ich wollte nicht nur schmückendes Beiwerk sein“, lacht David Bankwitz und überlegte sich ein modisches Alleinstellungsmerkmal. Weiße Handschuhe hatten schon viele Prinzen vor ihm, aber lila Lackschuhe? Die sollten es also sein, doch woher nehmen? Nicht jeder Schuhladen führt solche Raffinessen in Größe 47.

Der Kfz-Mechaniker konnte schließlich einen Lackierer im Gewerbegebiet Pegau von dem Herzensprojekt überzeugen und ließ ihn die schwarzen Treter mit lila Autolack behandeln. Nun wird die Aktion mit dem ungewöhnlichen Schuhwerk wohl in die Pegauer Karnevalsgeschichte eingehen.

David Bankwitz, alias Prinz David I., trägt lila Lackschuhe zu seiner Karnevalsrobe. Er hat sie extra mit Autolack gefärbt. Quelle: Kathrin Haase

Keine Unbekannten beim Pegauer Karnevalsklub

Prinz David I. und Prinzessin Diana I. sind wie gemacht für den Karneval: jung, fröhlich, aufgeschlossen, nicht auf den Mund gefallen, wahre Frohnaturen und als Gründungsmitglieder der Umzugsgruppe „Delirium Allstars“ auch keine Unbekannten. „Wir sind mehr oder weniger durch unsere Kinder in den Verein gekommen“, erzählt die 35-jährige Verkäuferin.

Tochter Charleen (14) tanzt für ihr Leben gern und trat mit Beginn der ersten Klasse in die Rasselbande ein. In der 53. Saison war sie die Kinderprinzessin und seit dem vergangenen Jahr steht sie mit ihrer besten Freundin Linda Jehmlich als Duo „Bemmela & Gimberly“ in der Bütt und witzelt dort über einen abenteuerlichen Flug zum Mond. Ihre Schwester Lilly (10) hat ebenfalls bei den Minis begonnen, der Rasselbande, und setzt die familiäre Karnevalstradition fort.

Wollt ihr unser neues Prinzenpaar werden?

Bis zu diesem Zeitpunkt ahnten Diana und David Bankwitz aber noch nicht, wohin die Reise einmal führen wird. Irgendwann stand das Präsidenten-Duo Heiko Günther und Mandy Wagner auf ihrer Matte und stellte den Großstorkwitzern die Frage aller Fragen: Wollt ihr unser neues Prinzenpaar werden?

Drei Jahre ließen sich die beiden Zeit zum Überlegen. Erst dann sagten sie Ja zum Helau und hielten ihre Entscheidung bis zuletzt vor den Eltern und Kindern geheim. „Das war gar nicht so einfach“, erinnert sich Diana Bankwitz, „immerhin hatten wir schon Termine mit unserer Schneiderin ausgemacht und auch sonst mit den Vorbereitungen begonnen.“ Das Paar ließ sich T-Shirts mit den Schriftzügen „Prince“ beziehungsweise „Princess“ drucken und trat im Partnerlook den Eltern gegenüber. Ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Diese T-Shirts "Princess" und "Prince" waren ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ihrer Familie gaben Diana und David Bankwitz damit zu verstehen, dass sie das neue Pegauer Prinzenpaar in der Saison 2019/20 sind. Quelle: Kathrin Haase

Einküssen mit Präsident Heiko Günther

„Es hat eine Weile gedauert, bis sie begriffen haben, was wir meinen“, lacht Prinzessin Diana I. „Aber dann haben sie sich für uns gefreut und unterstützen uns, wo es nur geht.“ Auch beim offiziellen Einküssen mit Präsident Heiko Günther erschienen die Hoheiten in T-Shirts statt mit den obligatorischen Krönchen. „Wir wollten mal was anderes“, sagen sie.

15 Auftritte als Prinz und Prinzessin

Als Prinz und Prinzessin Karneval bestreiten sie in der 56. Saison insgesamt 15 Auftritte – vom Auftakt am 11. November bis zum Aschermittwoch am 26. Februar. Dazu gehören die Abendveranstaltungen im Volkshaus, drei tolle Tage mit Weiberfastnacht, Jugendfasching und buntem Fasching in der Schlosshalle, die beiden Umzüge in Pegau und Groitzsch sowie Gastbesuche bei befreundeten Vereinen wie dem Faschingsclub Audigast.

Dabei verspüren sie kaum Lampenfieber auf der Bühne. „Erstens sind wir den Trubel gewohnt und zweitens kennt man sich untereinander schon viele Jahre. Was soll da schief gehen?“ Ein Schlückchen Sekt für die Damen und ein Bier für die Herren vor dem Gang auf die Bühne – das macht die Zunge locker und geht als wirksames Mittel gegen Lampenfieber durch.

Eröffnungswalzer mit den Nachtschwärmern

Dass die Pegauer Karnevalsnächte nach dem Eröffnungswalzer lang werden, ist auch den beiden Nachtschwärmern zu verdanken. „Wir waren schon immer die letzten im Saal“, lacht Diana Bankwitz, die sich in der Kinderbetreuung dabei auf ihre Eltern und Freunde verlassen kann.

Und wenn nach dem Aschermittwoch wieder der Alltag in die Familie einkehrt und die lila Roben in den Schrank gehangen werden, verwandeln sich Prinzessin Diana I. und Prinz David I. zurück in das Elternpaar Diana und David Bankwitz. Im Kinderfaschingsteam sowie in der Prinzengarde und der Dekogruppe (David) halten sie dem Pegauer Karneval aber weiterhin die Treue.

Von Kathrin Haase