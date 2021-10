Pegauer Skulpturen bekommen Konkurrenz von Nachwuchskünstlern

Pegau

Pegau, die ohne Zweifel skulpturenreichste Stadt in Sachsen, wenn nicht gar in ganz Deutschland, bekommt Konkurrenz. Und zwar durch Blumen. Und Insekten. Kinder der Kita Sonnenschein haben bewiesen, dass sie die nächsten Künstler sind, die die Elsterstadt bunter machen. In den vergangenen Wochen haben sie Stiefmütterchen, Schmetterlinge und Sonnenblumen auf Holzbretter gemalt. Und diese wiederum gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung überall in Pegau aufgestellt.

Unter anderem am Ortseingang in Carsdorf, am Kreisverkehr und auf dem Ferdinand-von-Rayski-Platz. „Gerade im kommenden Winter werden diese bunten Farbtupfer die Umgebung freundlicher erscheinen lassen. Vielleicht trägt diese Aktion unserer Kinder auch dazu bei, dass die Menschen mit einem Lächeln durch Pegau laufen“, heißt es aus dem Rathaus.

Großer Respekt

Pegaus Bürgermeister Frank Rösel hatte bereits während der Stadtratssitzung auf die neuen Kunstwerke in der Stadt aufmerksam gemacht. Und noch einmal ein großes Dankeschön an die Nachwuchskünstler geschickt. „Was die Kinder und Erzieher auf die Beine gestellt haben, verdient großen Respekt“, machte er deutlich.

Von Julia Tonne