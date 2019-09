Pegauer Stadtrat Uwe Ursinus gestorben

Pegau

Katharina Landgraf hat in der Pegauer Sitzung am Donnerstag an den früheren Stadtrats-Mitstreiter Uwe Ursinus erinnert. Er war am 27. August im Alter von 75 Jahren gestorben. „Er war ein überaus aktiver Stadtrat, mit vielen Ideen“, sagte die CDU-Abgeordnete. Sicherlich sei es nicht immer lustig gewesen. „Er hat sich aber stets für die Interessen der Stadt und der Pegauer eingesetzt.“

Ursinus, im März 1944 geboren, hatte nach dem Abitur eine Lehre als Funkmechaniker absolviert. Er war seit 1967 mit Elke verheiratet gewesen, die 2016 starb. Er hinterlässt eine Tochter mit ihrem Mann und zwei Kindern.

Uwe Ursinus fühlte sich nicht wohl in der DDR

„Vor der Wende war ich ein ruhiger, friedlicher Bürger“, hatte er mal der LVZ gesagt. Allerdings hatte er sich in der DDR nicht wohlgefühlt. Im zweiten Halbjahr 1989 hatte er begonnen, sich politisch zu engagieren. Zunächst im Neuen Forum in Groitzsch, dann in einer eigenen Gruppe in Pegau. Aus dieser heraus war er im März 1990 einer der Gründer der Bürgerinitiative Pegau gewesen. Die Abkürzung BIP hatte er auch als „Bürgerfleiß im Interesse Pegaus“ interpretiert.

Der Verein hatte bei der Kommunalwahl im Mai 1990 fast 20 Prozent der Stimmen geholt und war mit vier Bewerbern in den Stadtrat eingezogen. Ursinus war zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden. Und er war die treibende Kraft und über mehrere Jahre Vorsitzender der BIP geblieben.

Ursinus war zwei Jahrzehnte gewählter Abgeordneter in Pegau

Bis 2009 war er fast zwei Jahrzehnte gewählter Abgeordneter der Elsterstadt gewesen – mit einer etwa siebenmonatigen Auszeit nach einer Mandatsniederlegung im Streit über eine Förderrichtlinie für klein- und mittelständische Unternehmen. Vor zehn Jahren hatte er nicht wieder kandidiert. Die BIP war bei der Wahl ohne Mandat geblieben und dann nicht mehr wesentlich in Erscheinung getreten.

Die Beerdigung von Uwe Ursinus findet am Montag ab 13 Uhr auf dem Pegauer Friedhof statt.

Von Olaf Krenz