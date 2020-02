Pegauer Weihnachtsbaum-Transport: Gerücht über 45.000-Euro-Rechnung stimmt nicht

Pegau

Bernd Barfuß, Chef der Agrar GmbH Auligk, weiß gar nicht so genau, wie lange sein Unternehmen schon alle Jahre wieder die große Tanne für den Pegauer Weihnachtsmarkt transportiert – kostenlos. Es könnten mehr als zwanzig Jahre sein. Am 21. November 2019 ging es allerdings gründlich schief.

Der Baum, gestiftet von einer Familie, war per Traktor und Hänger von Carsdorf am nördlichen Stadtrand zum Markt gebracht worden. Dabei beschädigten seine Äste sieben Hausfassaden, fünf Straßenlaternen, Verkehrszeichen und Poller. Die Schadenskosten sollen sich auf rund 45.000 Euro belaufen. Es gab viel Spott und Häme zu dieser Aktion. Im Nachhinein ist man sich einig, dass die Tanne viel zu groß war, sie hätte gestutzt oder zumindest der Transport gestoppt werden müssen.

Stadt dementiert Gerücht klar

Doch wer zahlt jetzt den Schaden? In Pegau kursiert ein Schreiben, das behauptet, die Stadtverwaltung würde der Agrar GmbH Auligk den Schaden mit einer Rechnung in Höhe von 45.000 Euro zuschieben.

„Das stimmt so nicht. Es gibt keine Rechnung“, sagte der Auligker Agrar-Chef Barfuß auf LVZ-Anfrage. „Allerdings ist noch nicht geklärt, wer die Sache nun bezahlt.“ Die Kuh sei aus seiner Sicht nicht vom Eis.

Der Pegauer Weihnachtsbaum beleuchtete 2019 den Markt der Elsterstadt. Nach dem schadensreichen Transport hatte sich Bürgermeister Frank Rösel bei den Hauseigentümern mit den betroffenen Fassaden entschuldigt. Quelle: Olaf Krenz

Im Pegauer Rathaus kommentierte Bauamtsleiter Gunther Grothe das Gerücht ganz klar: „So ein Quatsch, das stimmt nicht.“ Die Versicherungen der Stadt und der Auligker Firma seien nicht begeistert von dem Vorfall. Dennoch hoffe man, dass zumindest ein Teil der Kosten übernommen werde. Wann dies entschieden wird, könne er nicht sagen.

Beschädigte Fassaden sollen bald repariert werden

Wenn aber keine der Versicherungen zahlten sollte, „dann wird die Stadt dafür aufkommen“. Eine Rechnung werde nicht an das Unternehmen geschickt. Das bekräftigte auch Bürgermeister Frank Rösel (parteilos): „Wir haben seit so vielen Jahren mit den Auligkern ein gutes Verhältnis. Das bleibt so.“

Ein Teil der Schäden, zum Beispiel an den Straßenlaternen, sei bereits in Ordnung gebracht worden. Um die privaten Häuserfassaden reparieren zu lassen, sollen bei günstiger Witterung im März die Bauaufträge ausgelöst werden, so Grothe.

