Pegau

Nicht wild, sondern mild war die Auswahl beim Jubiläumstreff des Clubs der Whiskyfreunde zu Pegau. Der 50. Stammtisch der seit 2006 zusammenkommenden Runde war gleichzeitig das Sommerfest, zu dem die Männer ihre Partnerinnen mit in den Hof hinter das Eiscafé „Juli & Beere“ am Kirchplatz gebracht hatten. „Vorkoster“ Herbert Grunau erinnerte zunächst an Episoden der vergangenen 13 Jahre.

Er sprach von extremen Geschmackserlebnissen wie dem Scotch „ Laphroaig“ (extrem rauchiges Aroma mit einem Hauch von Seetang und Meer) und vom Seminar in der Museums-Ziegelei. Auch Besonderheiten wie den Abend „Whiskys und Zigarren“ im Juni 2012 und die Brandy- und Sherry-Verkostung mit der Spanierin Zoraida Rodriguez im Mai 2013 erwähnte er.

Whiskyfreunde zu Pegau schwelgen in Erinnerungen

Für diesen Genussabend hatte Grunau fünf Kandidaten ausgewählt – „alles alte Bekannte“. Den Powers Gold Label kündigte der Elstertrebnitzer Whisky-Guru mit „unsere Lieblingsmarke“ an. Dazu begannen das Schwatzen, das in Erinnerungen Schwelgen, auch das Fachsimpeln.

Dann wurde der Edradour (zehn Jahre) in den tulpenförmigen Nosing-Gläsern gereicht. „Viele Eichen wurden zu Fässern“, erklärte Grunau zur Reifung des zwölfjährigen Highland Park. Sein Opa habe immer erzählt, wie gut Whisky schmeckt, der in deutscher Eiche gelagert wurde.

Es folgte der Clynelish Reserve Tyrell mit 51,2 Prozent Alkoholgehalt. Und schließlich kam der Höhepunkt des Sommerfests, der Ardbeg Ten. Die Deutungen gingen auseinander: Er rieche nach Rauch, wie verbrannte Mullbinde, wie eine Teerstraße aus Böhlen. Letztlich waren sich die Teilnehmer einig: Ardbeg riecht schlimmer, als er schmeckt. Slàinte! Gesundheit!

Von Mathias Bierende