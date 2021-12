Pegaus Bürgermeister Rösel bläst Rathauspersonal ein Weihnachtsständchen

Pegau

Gehörig den Marsch geblasen hat der Chef den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pegauer Stadtverwaltung kurz vor den Feiertagen zwar nicht. Dafür aber ein besonderes musikalisches Ständchen. Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) hat das Rathauspersonal mit einigen klassischen Stücken sowie weihnachtlichen Weisen auf seiner Posaune in die Weihnachtsferien verabschiedet.

Zuvor bedankte er sich mit einer kleinen Ansprache bei den Frauen und Männer „für die sehr gute Zusammenarbeit und ihren fleißigen Einsatz in diesem Jahr“. Der Bürgermeister der Elsterstadt gehört dem Posaunenchor „Scheunenblech“ an, der in der Kitzener Pfarrscheune sein Domizil hat.

Von hhk