Pegaus Ex-Bürgermeister Peter Bringer wird 70

Langeweile hat er nicht. Dabei ist Peter Bringer seit fünf Jahren Rentner. Am 8. Oktober wird er 70. „Doch wenn ich ehrlich bin, habe ich weniger Zeit als vorher“, sagt er. „Ich hatte mir vorgenommen, Bücher zu lesen, aber dazu komme ich nur mal im Urlaub.“ Allerdings liegen heute die Tagesschwerpunkte natürlich ganz anders als in den 25 Jahren, in den er Pegaus Geschicke als Bürgermeister bestimmte.

Mehrmals in der Woche werden die fünf Enkel betreut, die Grundstücke und Gärten von seinen Kindern und ihm müssen in Ordnung gehalten werden, dazu bewirtschaftet er einen Kleingarten am Floßgraben – „meine Frau nennt mich schon Bauer Lindemann“. Zudem arbeitet er im Sportverein mit und fährt viel Rad...

Mit Engagement zur Wende ins Bürgermeister-Amt

Bringer, nach dem Studium des Wirtschaftsrechts Betriebsjustiziar im Ferrowerk Lippendorf, hatte sich in der Wendezeit der DDR politisch engagiert, in verschiedenen Gruppen, etwa der Bürgerinitiative Neues Forum, mitgewirkt, an den Leipziger Montagsdemonstrationen teilgenommen. „Vorher hatte ich keine wirkliche Zukunft hier gesehen, nun wollte ich was verändern.“ Er kandidierte 1990 für den Stadtrat, wurde gewählt und dann von dem Gremium als Bürgermeister ernannt. „Man muss selbst was tun. Deshalb habe ich zugestimmt. Ich wäre aber auch in der zweiten Reihe geblieben.“

„Bürger konnten immer zu mir kommen, auch abends“

Trotz einer in nahezu allen Bereichen maroden Stadt „haben wir Visionen für Pegau entwickelt“. An denen habe er versucht, auch bei Gegenwind festzuhalten. Neue kamen hinzu. Mit Kanalisation und Wasserwerk sowie Altstadtsanierung, später Sporthalle und Volkshaus nennt Bringer einige Schlaglichter über die Jahre. „Ich war bei vielen Seniorengeburtstagen, habe die Wünsche gehört. Die Bürger konnten auch immer zu mir kommen, was sie selbst abends und am Wochenende gemacht haben.“ Dass er ihre Vorstellungen aufnahm, teils umsetzte, habe ihm wohl, diesmal von den Leuten selbst, die Wiederwahlen als Bürgermeister 1994 ( SPD), 2001 und 2008 (jeweils parteiloser Einzelbewerber) eingebracht.

„Kann bis heute sehr gut schlafen“

„Einfach war auch die spätere Zeit nicht. Jedes Jahr hatte neue Herausforderungen.“ Das Geld war immer knapp. Häufig habe er tief Luft geholt, ehe er das Rathaus betrat. Klar habe es auch Rückschläge gegeben. Doch die Freude, wenn etwas gelang, überwog. „Ich bin mit mir im Frieden und habe das Glück, dass ich bis heute sehr gut schlafen kann.“ Und er werde weiter auf der Straße gegrüßt und angesprochen, sagt Peter Bringer schmunzelnd. „Die Stadt ist für mich wie ein lebendes Bilderbuch, überall gibt es Geschichten.“

In Italien geboren – mit Pegau verwachsen

Für die Seniorenzeit hatte er mal eine andere Variante als die heutige im Sinn. „Ich konnte mir auch vorstellen, meinen Lebensmittelpunkt nach Italien zu verlegen“, sagt der Jubilar. Wo ein Großteil der Verwandschaft lebt. Die Mutter stammt aus dem Land, der Vater hatte sie da während des Krieges kennengelernt. Peter Bringer wurde dort 1950 geboren, verbrachte einige Kindermonate und – bis zur Abschottung der DDR mit dem Mauerbau 1961 – Urlaubsreisen dort. „Aber schon mit acht Monaten kam ich nach Pegau, die Heimat meines Vaters.“

Und die konnte er letztlich schon nicht verlassen, als er in den 1980er-Jahren mit der Ausreise geliebäugelt hatte. Inzwischen ist er noch viel mehr mit der Stadt verwachsen, auch, weil er mit den beiden Söhnen und weiteren Familienmitglieder zwei heruntergekommene Grundstücke privat wieder hergerichtet hat. Und nun kümmert er sich sogar wieder um den Volleyball-Nachwuchs, wie vor Jahrzehnten. Er gab den Anstoß und gehört zum Trio, dass etwa 35 Mädchen aus Grund- und Oberschule in zwei Gruppen betreut; Jungen sollen folgen. „Wir führen sie mit Lust und Liebe an unseren Sport heran. Mir macht das Spaß – und den Kindern wohl auch.“

Nach einem Vierteljahrhundert losgelassen

Rückblickend bereut er die 25 Jahre als Bürgermeister nicht. „Ich bereue aber auch nicht, 2015 aufgehört zu haben.“ Man müsse den Staffelstab weitergeben können. Sein Nachfolger Frank Rösel (parteilos) mache einen guten Job. Einmischen wolle er sich nicht, für ihn komme auch kein Stadtratsmandat in Frage. Er könne sich aber vorstellen, ein Mitstreiter in einem Strukturwandel-Gremium zum Kohle-Aus zu sein. „Die Kommunen vor Ort, an den Tagebauen, sollten mehr davon profitieren.“

Von Olaf Krenz