Pegaus Stadtchronist Tylo Peter mit 81 Jahren gestorben

Eine Stadt trägt Trauer: Nach langer schwerer Krankheit ist am 4. Februar Tylo Peter im Alter von 81 Jahren verstorben. Der Pegauer war Stadtchronist, Buchautor und einst Leiter der Filzfabrik. Erst vor wenigen Wochen erschien sein jüngstes Werk über das Pegauer Kloster St. Jakob, aktuell hat er an einer Festschrift zum 925. Gründungsjubiläum seiner Heimatstadt gearbeitet. Freunde und Weggefährten erinnern an einen unermüdlichen Chronisten im Dienste der Geschichte.

Einer, der viele Jahre eng mit Tylo Peter zusammenarbeitete, ist Hans-Hermann Koch. „Wir hatten ein tolles Verhältnis, er war wie ein Vater zu mir“, sagt Koch über seinen Vorgänger im Pegauer Heimatmuseum. Unzählige Schriften habe der Chronist hinterlassen, die für die Elsterregion von unschätzbarem Wert sind, etwa die „Vita Wiperti“ über das Leben Wiprechts von Groitzsch, „Ein Gang durch die Historie unserer Heimatstadt Pegau“ I und II, „Sagen und Erzählgut aus der Pegauer Pflege“ sowie „Wenn alte Ansichtskarten erzählen“.

Nach der Wende habe Peter zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Peter Bringer das Museum wiederaufgebaut, die beiden Dauerausstellungen „Mammute, Mönche, Macher“ und „Aus dem Leben der alten Pegauer“ gestaltet und damit dem Museum ein Gesicht gegeben. „Alles Wissen, was wir in Pegau für die Ewigkeit brauchen, hat er zusammengefasst“, zieht Koch seinen Hut vor Peters Schaffen.

Das Cover eines Buches von Tylo Peter. Quelle: Hans-Hermann Koch

Dietmar Schäfer, der Vorsitzende des Naturfreunde- und Heimatvereins Groitzsch, kennt Tylo Peter eine gefühlte Ewigkeit. „Er ist und bleibt für mich einer der wenigen Zeitgenossen, die Geschichte akribisch recherchiert, aufgeschrieben und publiziert haben. Zu Hause habe ich einen Stapel seiner Werke und schlage gern darin nach. Diese Bände halte ich in Ehren.“

Der Pegauer sei zudem regelmäßiger Gastredner auf den Touristisch-Historischen Konferenzen in der Nachbarstadt und seit 2018 sogar Ehrenmitglied des Groitzscher Heimatvereins gewesen. „Ich habe Hochachtung vor seiner Lebensleistung und verneige mich vor einer großen Persönlichkeit“, sagt Schäfer. Tylo Peter werde ihm fehlen: „Mich überkommt eine große Traurigkeit, wenn ich daran denke, dass man ihn nicht mehr um Rat fragen kann.“

Tylo Peter (r.) wird als Ehrenmitglied im Naturfreunde- und Heimatverein Groitzsch aufgenommen. Der Vorsitzende Dietmar Schäfer (l.) beglückwünscht ihn dazu. Quelle: Hans-Hermann Koch

Ein „alteingesessener Pegauer“ wie Peter ist auch Bürgermeister Frank Rösel. „Wir kennen uns schon ewig. Wenn ich als Schuljunge aus dem Fenster geschaut habe, wusste ich genau, wer dort drüben in der Filze gerade Werkleiter war.“ Der Stadtchronist hinterlasse eine große Lücke, „die wir so schnell nicht wieder schließen können“, sagt Rösel. „Das Wissen, das er hatte, war einzigartig.“ Nun überlegt der Bürgermeister, Tylo Peter im Rahmen des Stadtjubiläums in diesem Jahr zu ehren. „Wir sollten ihm in irgendeiner Form ein Denkmal setzen, das hat er verdient.“

Bestürzt über den Tod seines langjährigen Weggefährten zeigt sich der Röthaer Helmut Hentschel, Ehrenvorsitzender des Heimatvereins Bornaer Land. Peter gehörte zu den Gründungsmitgliedern und war von 1990 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender. „Er hat mehr als nur einen weißen Fleck in der Vergangenheit unserer Region erforscht und manche Sitten und Bräuche vor dem Vergessen bewahrt.“

Als Sohn des Elektromonteurs Heinrich Peter und seiner Frau Gertrud erblickte Tylo Peter genau einen Monat vor Kriegsbeginn 1939 das Licht der Welt. „Ich war eine echte Hausgeburt und ein verzogenes Einzelkind“, sagte er über seine Wurzeln. Von hier wegzuziehen, kam für ihn nie in Frage. Nach dem Studium in Chemnitz kehrte der gelernte Baumwollspinner und Textilingenieur wieder zurück an die Weiße Elster. „Das ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl.“ In seinem Elternhaus in der Leipziger Straße 17 lebte Tylo Peter bis zuletzt mit seiner Frau Gisela. Hier zogen sie den gemeinsamen Sohn groß, der heute in Erfurt lebt.

Peter arbeitete 37 Jahre in der „Filze“, als Produktionsleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann als Werkleiter bis zur Schließung 1991. Anschließend wurde das Hobby Heimatgeschichte, dem er schon als Schüler gefrönte hatte, zum Beruf – als Museumsleiter. Auch später hielt die geistige Arbeit den Rentner agil. Nach einem Schlaganfall 2003 war sein linker Arm gelähmt, das Laufen fiel ihm schwer. „Ich quäle mich die beiden Treppen ins Arbeitszimmer hoch und überlege mir vorher dreimal, was ich mitnehmen will. Runter gehts einfacher, weil die Hangabtriebskräfte wirken“, sagte Tylo Peter in einem LVZ-Interview.

Zu seinem 80. Geburtstag 2019 wünschte sich der Jubilar ganz bescheiden, wie es seine Natur war: „In meinem Alter braucht man nicht viel, höchstens, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht.“ Es sind nur 17 Monate geworden. Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.

Von Kathrin Haase