Pegaus Volkshauswirt beklagt Personalmangel

Pegau/Groitzsch

Weit vorausplanen kann Ralf Opelt nicht mehr. Was weiß der Pächter des Pegauer Volkshauses schon, was in zwei Wochen oder in zwei Monaten ist. Die Corona-Pandemie hat der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche in den vergangenen anderthalb Jahren schlimm zugesetzt. „Ich stehe mit diesem Problem aber keinesfalls alleine da“, sagt der 58-Jährige, „Pegau ist kein Einzelfall.“ Monatelang blieben die Tische im Volkshaus leer, der Saal stand verwaist, seit hier weder Familienfeiern noch Konzerte, Kabarett oder Karneval stattfinden durften.

Kleine Familienfeiern und große Ungewissheit

Mit dem Ende des Lockdowns im Juni ist aus dem Stillstand wenigstens ein Fahren mit angezogener Handbremse geworden. „Es gibt wieder kleinere Familienfeiern“, freut sich Opelt über jeden neuen Termin in seinem Kalender, „aber das Volkshaus ist nicht für 20 oder 30 Personen ausgelegt, sondern als Eventlocation für mehrere Hundert. Am schlimmsten ist im Moment wirklich die Ungewissheit, wie es weitergeht.“

Livemusik im Biergarten am Volkshaus Pegau – ein Bild aus dem vergangenen Jahr. Quelle: René Beuckert

Die Bewirtschaftung des Biergartens hinter dem Volkshaus ist ein Segen für den umtriebigen Gastwirt und Caterer und mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. „Jeden Freitag lädt er zum Burgergarten ein und bietet dort selbstgemachte Burger mit verschiedenen Soßen und Dips an, an den anderen Tagen gibt es regionale und saisonale Speisen. Herumgesprochen haben sich auch seine Barbecue-Livemusik-Abende, die mal irische Volksmusik, aber auch Rock, Pop und Blues servieren. Um die Freiluftsaison etwas zu verlängern und seine Gäste nicht im Regen sitzen zu lassen, schaffte sich der Pegauer extra beheizbare und beleuchtete Schirme für den Garten an. „Wir wollen doch noch ein bisschen die schöne Jahreszeit verlängern.“

Aushilfen und Saisonkräfte schwierig zu finden

Ein weiteres Problem tut sich in Sachen Personal auf. „Ich arbeite mit drei Festangestellten und Saisonkräften, die ich über eine Agentur buchen kann“, erzählt der Volkshauswirt, der seit einigen Jahren auch den Imbiss „Stolperei“ am See Großstolpen betreibt. Doch es werde immer schwieriger, Aushilfen zu finden. Viele ehemalige Angestellte in der Gastronomie, die während des Lockdowns ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden, hätten sich mittlerweile andere, krisensichere Arbeitsplätze gesucht. „Die kommen nicht wieder zurück“, ist Ralf Opelt überzeugt. Die Personalnot sei branchenweit sehr groß. „Das ist echt eine harte Nummer im Moment. Wir werden deshalb nicht umhinkommen, die Preise zu erhöhen, um das Personal, das momentan noch zur Stange hält, angemessen für die Wochenenden und Nachtschichten zu entlohnen.“

Der Biergarten des Pegauer Volkshauses ist eine grüne Oase mitten in der Stadt. Hier bietet Ralf Opelt neben regionalen und saisonalen Speisen auch regelmäßig Livemusik an. Quelle: Ralf Opelt

Livemusik mit Andy und Annika

Die nächsten Veranstaltungen im beziehungsweise vor dem Volkshaus sind schon fest gebongt. Am 4. September tritt die Peter-Maffay-Showband „Steppenwolf“ mit dem Original Tabaluga auf die Bühne - als Auftakt für die kleine Festwoche zum 925-jährigen Bestehen der Stadt Pegau. Für den 10. September, an dem normalerweise das Altstadtfest stattgefunden hätte, kündigt Opelt das Duo Andy & Annika an. Zwei bekannte Gesichter in der Elsterstadt. „Ich halte an dem Konzept fest“, freut sich der Gastwirt auf den Freitagabend, der immer gut besucht ist. Auch tags darauf gibt es wieder Livemusik im Sommergarten am Volkshaus.

Von Kathrin Haase