Pegaus Zentrum zum Anfassen: Bronzerelief neben dem Bauamt

Pegau

Nicht nur zum Schauen: „Pegau zum Anfassen“ gibt es jetzt neben dem Bauamt am Markt. Auf einem eigens mit Granitpflaster gemauerten Sockel steht ein Bronzemodell der Altstadt. Ausgerichtet nach Norden, gibt das Relief maßstabsgetreu das historische Zentrum Pegaus in aktueller Form wieder. „Wir haben uns auf den Stadtkern, die Fläche des Sanierungsgebietes, beschränkt“, sagt Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „Mehr hätte den Rahmen gesprengt. Ich denke, es ist schön und gelungen.“ Einen offiziellen Termin zur Übernahme wird es aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht geben.

Finanziert über Denkmalschutz-Geld und Sparkasse

Hergestellt vom Zschorlauer Architektur-Modellbauer Nils Hoy, kostet die Plastik rund 29 000 Euro. Der Großteil wird über das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ gefördert. 10 000 Euro gibt die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig dazu. „Das Modell führt deutlich vor Augen, wie erfolgreich die Stadtsanierung seit 1990 verlaufen ist“, sagt Wolfgang Klinger, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. „Aus einem Zustand mit einem enormen Sanierungsrückstau ist ein Schmuckkästchen geworden, das mit dem Bronzemodell zugleich einen nächsten kleinen Baustein gewinnt, der gleichermaßen die Attraktivität der Innenstadt erhöht und die Orientierung erleichtert.“

Die Straßenzügen von Pegaus Innenstadt sind nachgebildet worden. Quelle: Mathias Bierende

Bürgermeister: Viele positive Meinungen

Die Idee hatte Rösel von einem Besuch in Goslar mitgebracht. Bei den Stadträten war sie als (vorläufiger) Abschluss der Stadtsanierung, zum Ende einer Förderperiode von rund 25 Jahren, auf Zuspruch gestoßen. Das Ergebnis scheint nun auch den Einwohnern zu gefallen. „Ich habe schon viele positive Meinungen gehört“, so der Bürgermeister nach wenigen Tagen. Um die Ansicht in Verbindung mit dem Stadtplan von 1898 am Giebel des Bauamtes zu optimieren, sollen die Bekanntmachungstafel und der Briefkasten noch in Richtung Mühlgraben versetzt werden.

Tastmodell: Berühren ausdrücklich erwünscht

Das Bronzerelief ist tatsächlich dazu gedacht, es zu berühren. Dieser Typ wurde einst entwickelt, um Blinden eine plastische Vorstellung der Stadtarchitektur zu ermöglichen. Mit dem Tastmodell wird das für sie be-greif-bar. Zusätzlich sind die Namen der wesentlichsten Straßen und Gebäude – hier unter anderem des Renaissance-Rathauses und der Sankt-Laurentius-Kirche – in erhabenen Buchstaben sowie in der Braille- beziehungsweise Punktschrift dargestellt.

Erhabene Buchstaben und die Braille-Schrift kennzeichnen verschiedene Gebäude und Straßen. Quelle: Mathias Bierende

Von Olaf Krenz