Penny in Groitzsch schließt – für Abriss und Neubau

Das letzte Januar-Wochenende bringt für die Groitzscher den Abschied von ihrem „Penny“. Nicht für immer. Aber für acht, neun Monate müssen sie auf die hiesige Filiale des Lebensmittel-Discounters verzichten. Die Handelskette zieht nach, was Fast-Nachbar Netto 2019 vorgemacht hatte: den Einkaufsmarkt abzureißen und an gleicher Stelle neu zu errichten. Dieses Bauprojekt im Eck mit der Friedrich-Ebert-Straße wird wohl nicht das einzige in diesem Jahr an der innerörtlichen Bundesstraße 176 sein.

Vor 30 Jahren: Penny ganz früh in der Region

„Unsere Penny-Filiale wurde 1991 erbaut und ist damit einer der ersten Bauten eines Lebensmittelmarktes nach der Wende in dieser Region“, sagt Anja Schwerdtfeger, Regionsleiterassistenz Region Ost des Unternehmens Penny-Markt mit Sitz in Teltow. „Die Bausubstanz und vor allem die Haustechnik bedürfen einer grundhaften Sanierung, welche den Kosten eines Neubaus gleichkommt.“ Deshalb wurde auf Letzteren entschieden. Damit „können wir den neusten Stand der Technik umsetzen und unseren Nachhaltigkeitsgedanken in die Tat umsetzen“, fügt sie hinzu.

Die Filiale von Discounter Penny in Groitzsch schließt wegen Abriss und Neubau. Vorläufig letzter Öffnungstag ist der 30. Januar. Quelle: Olaf Krenz

Verzögerungen im Verfahren um Neubau

Ursprünglich, so war in der Vergangenheit aus der Stadtverwaltung zu erfahren, sollte das Vorhaben bereits im Vorjahr umgesetzt werden. Allerdings hatte es Probleme und Verzögerungen im Bauverfahren gegeben, das am Landratsamt geführt wurde. Es musste geprüft werden, „dass die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung sichergestellt wird und schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden vermieden werden“, hatte Behördensprecherin Brigitte Laux dazu mitgeteilt. Die Kaufkraft müsse ausreichen, Innenstädte sollen nicht veröden. Erst Vermittlungen von Bürgermeister und Bauamtsleiter hatten zur Einigung geführt. Letztlich erhielt Penny die Baugenehmigung nun im November.

Verkaufsfläche wird nur wenig vergrößert

Im Februar startet der Abriss des alten Marktes. Gleich im Anschluss soll der Neubau beginnen. „Die neue Filiale wird rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, wodurch wir unser neues Ladenkonzept umsetzen können und unseren Kunden ein angenehmes Einkaufen ermöglichen“, so Schwerdtfeger. Das ist eine geringe Steigerung um etwa 40 Quadratmeter; Netto war von rund 700 auf circa 1020 Quadratmeter gewachsen. Bei Penny ist deshalb keine bedeutende Vergrößerung des Baukörpers erforderlich.

Er wird auch seine Lage im Grundstück nahezu beibehalten, weshalb die Zufahrt zum Parkplatz von der Friedrich-Ebert-Straße bleibt. Eine weitere ist nicht vorgesehen. „Mit 54 Stellplätzen wird es ein paar weniger als aktuell geben, jedoch sind diese großzügiger gestaltet, um unseren Kunden ein bequemes Einparken zu ermöglichen“, erklärt Schwerdtfeger.

Die Einfahrt zum Penny-Parkplatz bleibt an der Friedrich-Ebert-Straße. Quelle: Jens Paul Taubert

Kein Zeltverkauf während des Bauprojekts

Die Schließzeit soll so gering wie möglich gehalten werden. Anders als Netto, das in ein Zelt ausgewichen war, verweist Penny seine Kunden auf Filialen in Böhlen und Tröglitz. „Ein Interimsverkauf während der Bauphase ist aufgrund der begrenzten Fläche nicht möglich. Das Grundstück wird komplett für die Bautätigkeiten benötigt“, sagt Anja Schwerdtfeger. Die elf Groitzscher Mitarbeiter werden zunächst in die umliegenden Märkte versetzt.

Neue Filiale mit Apotheke ab Oktober

Ausgeführt wird das Bauprojekt von der Firma Strabane Deutschland aus Hohen Neuendorf bei Berlin als Generalunternehmer. Diese werde auch regionale Firmen für die Gewerke ansprechen. Über die Investitionshöhe gibt Penny keine Auskunft. Die Wiedereröffnung in der Schusterstadt ist für den Oktober dieses Jahres geplant. Dann soll – ganz neu – eine Apotheke integriert werden. Derzeit laufen die Verhandlungen zu einer Übernahme.

Weitere Vorhaben von Aldi und Rewe

Nicht weit von Penny entfernt, strebt die Aldi GmbH & Co. KG für ihren Markt Ähnliches an. Diese Filiale war im Februar 2001 in Betrieb gegangen und soll nun ebenfalls einem Ersatzneubau weichen. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, der Abbruch soll wohl im Mai beginnen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Hingegen liegt die Entscheidung für Neubauten des Vollsortimenters Rewe und der Drogerie Rossmann, die sich beide im Komplex am Groitzscher Ortsausgang erst ansiedeln wollen, derzeit beim Verwaltungsgericht Leipzig. Die Baugenehmigung des Landkreises wird von der Nachbarstadt Pegau juristisch angefochten.

Von Olaf Krenz