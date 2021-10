Der Pereser See im Jahr 2060 wird noch mal ein ganzes Stück größer als der Zwenkauer See. Das Pereser Gewässer wird die Region zwischen Groitzsch und Neukieritzsch prägen. Wie? Das wollen die Anrainerkommunen mitbestimmen. Jetzt soll dafür ein Konzept erarbeitet werden. Warum so früh?