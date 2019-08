Neukieritzsch/Deutzen

Personalnotstand herrscht zum Schuljahresbeginn im Hort „Entdeckerland“ in der Grundschule Neukieritzsch. Mehrere Eltern bekommen dort deswegen für ihre gerade eingeschulten Kinder keinen Platz.

Die Situation ist zum Schuljahresanfang ohnehin angespannt. Weil die Grundschule „4 Jahreszeiten“ aus Deutzen ins Neukieritzscher Schulhaus einziehen muss, wird es dort eng. Nicht nur für die Schulen, auch für den Hort, der nachmittags auch drei Schulräume nutzen muss. Dass die Kinder der Deutzener Schule nicht in Neukieritzsch in den Hort gehen, war von vornherein klar. Für die Deutzener sind an der Kita „Kleine Strolche“ in Deutzen Container aufgestellt worden. Nur in wenigen Ausnahmefällen hätten Deutzener Eltern einen Platz in Neukieritzsch bekommen sollen.

Zu wenige Erzieher für die über 90 Hort-Kinder

Mit dem Einzug der zweiten Schule ins Neukieritzscher Schulhaus habe es nichts zu tun, dass die Volkssolidarität einige Eltern abgewiesen hat, darauf verweist Hortleiter Tino Tilschner. Die Abgewiesenen sind drei Deutzener und zehn Neukieritzscher. Sie hatten offenbar das Pech, sich auf die beim Elternabend kurz vor Schuljahresbeginn gemachte Zusage zu verlassen, dass die Hortverträge am ersten Schultag unterschrieben werden.

Am Montag wurden diese dann nicht ausgehändigt. „Das Personalproblem, dass es in vielen Bereichen gibt, betrifft auch uns“, sagt Tischner: „Es gibt zu wenig Erzieher.“ Mit über 90 Kindern sei der Hort schon jetzt deutlich stärker belegt, als im vorigen Schuljahr. Da wurden 76 Kinder betreut. Bis zu 105 dürfen aufgenommen werden. Die 13, die jetzt keinen Platz bekommen haben, würden in dem Haus eigentlich noch unterkommen. „Wir suchen dringend einen Erzieher oder eine Erzieherin“, ist die Botschaft des Hortleiters.

Gemeinde möchte Träger bei der Suche nach Erzieher helfen

Die Situation sorgte zu Wochenbeginn für hitzige Debatten auch unter Gemeinderatsabgeordneten. Der neu gewählte Gemeinderat Werner Winkler (Frei Wähler/Sport) nimmt dabei auch die Gemeinde in die Verantwortung: Auch wenn die nicht Träger der Einrichtung sei, sagt er: „Die Gemeinde muss natürlich unterstützend eingreifen.“ Winkler befürchtet einen erneuten politischen Schaden, weil die Situation, wie er meint, mit der Zusammenlegung der Schulen in einem Haus in Zusammenhang gebracht werde.

Bürgermeister Thomas Hellriegel reagierte darauf gegenüber der LVZ mit den Worten: „Wir verlassen uns auf den Träger und können uns nicht in dessen Aufgaben reinhängen.“ Dennoch hat die Verwaltung den Kontakt zum Träger gesucht. Man wolle sich dort bemühen, einen Erzieher für Neukieritzsch zu bekommen.

Neukieritzscher Lehrer engagieren sich für Übergangslösung

Unterdessen, das sagte die Neukieritzscher Schulleiterin Annett Brückner der LVZ, würde man im Lehrerkollegium nach Wegen suchen, die Kinder am Nachmittag betreuen zu können.

Das hatte die Schulleiterin der Grundschule „4 Jahreszeiten“, Silke Schröder, schon am Montag praktiziert. Entgegen aller Bemühungen lag am Freitagnachmittag noch keine Betriebserlaubnis für den übergangsweisen Container-Hort in Deutzen vor. Die kam erst am Montagnachmittag. Die Deutzener Kinder konnten daher erst am Dienstag in den Hort.

Die Deutzener Schulleiterin hatte für diesen Fall schon vorab angeboten, sich persönlich vorläufig am Nachmittag noch für einige Stunden um die Kinder zu kümmern, die nicht nach dem Unterricht abgeholt werden können. Tatsächlich musste sie am Montag nur bis zur Abfahrt des zweiten Busses kurz vor 14 Uhr für einige Kinder da sein.

Deutzener Bürgermeister lobt Einsatz der Beteiligten für schnelle Lösung

Dass der übergangsweise Hort an der Kindertagesstätte in Deutzen jetzt genutzt werden kann, ist für Bürgermeister Hellriegel allen Widrigkeiten der Situation zum Trotz ein Erfolg und Ergebnis eines „Kraftaktes“. Nur etwas mehr als drei Wochen seien vom Bauantrag bis zur Betriebserlaubnis vergangen. Dafür dankte Hellriegel am Dienstag ausdrücklich den Mitarbeitern der beteiligten Behörden wie Bauaufsichtsamt und Gesundheitsamt, den Planern, dem Prüfingenieur und den am Aufbau beteiligten Firmen.

Von André Neumann