Personalnot in Neukieritzsch: Recherche zum Schul- und Kita-Bedarf bleibt liegen

Neukieritzsch

Bei der Suche nach Lösungsansätzen für die Schullandschaft und für die Situation der Kindertagesstätten in Neukieritzsch hat die Gemeindeverwaltung einen Rückschlag erlitten. Nach der Notauslagerung der Deutzener Grundschule sollte der Gemeinderat eigentlich schon im nächsten Monat zu der Thematik diskutieren beziehungsweise sollte die Gemeindeverwaltung die Situation schildern.

Bauamtsleiter fällt mehrere Monate aus

„Dafür haben wir noch nichts vorbereitet“, musste Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) auf der jüngsten Sitzung des Gremiums eingestehen. Der Grund: Bauamtsleiter René Hertzsch ist aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Mit seiner Rückkehr werde „nicht vor Anfang, Mitte nächsten Jahres gerechnet“, sagte der Bürgermeister.

Kommissarische Leiterin hat Doppelbelastung zu stemmen

Kommissarische Leiterin des Bauamtes ist seit gut zwei Wochen Sabine May. Die hatte aber ohnehin schon seit Juli eine Doppelbelastung. Am 1. Juli übernahm die Gemeinde Neukieritzsch die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Planung und Erschließung Witznitzer Seen. Sabine May wurde die neue Verbandsgeschäftsführerin.„Frau May hat jetzt zwei Rucksäcke zu tragen“, sagte Hellriegel, als er die kommissarische Bauamtsleiterin vorstellte.

Kostenschätzungen für Schulen und Kitas extern beauftragt

Trotz einer schon vereinbarten Neueinstellung im Bauamt im Oktober könne das laut Hellriegel die Ermittlung des Investitionsbedarfes für Kindertagesstätten und Schulen nicht leisten. Das müsse durch Dritte erfolgen. Wobei auch dafür kein Geld mehr vorhanden sei.

Der Bürgermeister bat den Gemeinderat in dieser Situation um eine Vollmacht, die Kostenschätzungen für die einzelnen Gebäude – Kitas und Schulen – freihändig vergeben zu dürfen. Wie dringlich die Situation sei, machte er am Beispiel Lobstädt fest. Dort mussten schon in diesem Schuljahr Kinder abgewiesen werden, weil zu wenig Platz im Hort war. „Da haben wir noch kein Grundstück in Kahnsdorf verkauft.“

Kapazitäten der Ingenieurbüros sind begrenzt

In Kahnsdorf entsteht demnächst ein neues Wohngebiet, und Kinder von dort müssen laut bestehender Schulbezirksregelung in die Lobstädter Schule.

Werner Winkler (Freie Wähler/Sport) unterstützte den Vorschlag einer Vergabe, wollte die Untersuchungen an den Gebäuden aber lieber in einer Hand sehen. Dem trat Hellriegel mit dem Argument entgegen, dass die Ingenieurbüros weitgehend mit Arbeit ausgelastet seien. „Wenn wir das an ein Büro vergeben“, sagte der Bürgermeister, haben wir bis Sommer noch keine Antwort.“ Doch auch für seine Variante warnte er vor der Hoffnung, „dass wir im November schon genau wissen, wo welche Investitionen nötig sind.“

Drei Bauvorhaben bei Kindertagesstätten benannt

Einen Hinweis darauf hat die Gemeinde schon selbst geliefert. In einer Bedarfsabfrage des Landratsamtes für Investitionen in Kindertagesstätten bis 2025 hat die Gemeinde Neukieritzsch drei Bauvorhaben benannt: Eine Kapazitätserweiterung in Neukieritzsch, einen offenbar notwendigen Ersatzneubau in Lobstädt und einen Neubau in Kahnsdorf. Finanzbedarf: rund 5,2 Millionen Euro.

Von den Schulen ist dabei noch gar nicht die Rede. Der Gemeinderat gab dem Bürgermeister per Abstimmung freie Hand, die Bedarfsermittlung für die einzelnen Gebäude von externen Kräften vornehmen zu lassen. Er versicherte im Gegenzug: „Wir werden den Rat zeitnah über die Zahlen informieren.“ Die Entscheidung, welche Bauvorhaben vorangetrieben werden, müsse dann der Rat treffen.

Von André Neumann