Borna

Es ist der 16. November 2019. Peter Scheer sitzt im Rollstuhl, fährt mit dem Aufzug von seiner Wohnung im betreuten Wohnen nach unten, rollt ein paar Meter die Pawlowstraße entlang und bleibt da stehen. Von hier aus schaut er rund sechzig Frauen und Männern zu, die nach knapp 42 Kilometern die letzten Schritte bis zum Ziel des Bornaer Marathons in Angriff nehmen.

Über das Gesicht des alten Mannes huscht ein Lächeln – wissend, anerkennend und wohl auch ein wenig sehnsuchtsvoll. Denn Peter Scheer, der nur 1,61 Meter kleine Mann mit dem großen Herzen, weiß sehr genau, was es bedeutet, einen Marathon zu laufen.

Jetzt ist Peter Scheer mit 97 Jahren gestorben, und mit seiner großen Familie – er hinterlässt fünf Kinder, ein Dutzend Enkel und 19 Urenkel – trauern ehemalige Kollegen und Schüler sowie Sportfreunde. Peter Scheer gehörte rund 40 Jahre dem Volkssportverein (VSV) 77 Bora an, dessen Laufgruppe eben jenen Marathonlauf organisiert, den anzuschauen er auch im hohen Alter nicht versäumen wollte.

Marathons in Leipzig , Hamburg , Wien und Paris

Da lagen seinen eigenen sportlichen Aktivitäten schon ein paar Jahre zurück. Bis zu seinem 90. Geburtstag war er mehr als 65 000 Kilometer gelaufen bei Marathons am Rennsteig, in Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Wien und Paris, bei vielen Halbmarathons, auf kürzeren Strecken und unzähligen Trainingsläufen. Sogar nach einer überstandenen Lungenembolie schnürte er mit Mitte 70 wieder die Laufschuhe. Und zuletzt, als das Laufen nicht mehr ging, begab er sich auf Sport-Wanderungen.

Peter Scheer mit Büchern und Pokalen. Quelle: privat

Noch vor knapp drei Jahren, da war er schon 95, absolvierte Peter Scheer auf diese Weise zwei Stadionrunden beim ebenfalls von seinem VSV 77 organisierten berühmten Bornaer Zwiebellauf. Er sei ein wunderbarer Sportler und Kämpfer gewesen, sagen Issi Zimmerlich und Uwe Bergbauer vom Vorstand des VSV über ihr verstorbenes Ehrenmitglied.

Peter Scheer wuchs im ehemaligen Jugoslawien auf

Peter Scheer wurde als Kind einer deutschen Familie 1922 im damaligen Jugoslawien geboren. Dort begann er mit dem Laufen, war Landesmeister über 3000 Meter. Er besuchte er ein französisches Gymnasium, auf dem er den Grundstein für seine spätere Sprachgewandtheit legte.

Der vielseitig begabte und interessierte Jugendliche verdiente sein erstes Geld mit Straßenmalerei, lernte Müller und Frisör und arbeitete später in Lippendorf, wohin seine Familie noch vor dem Zweiten Weltkrieg umsiedelte, in der Stahlgießerei.

Mit über 70 begann er Englisch zu lernen

Im letzten Kriegsjahr musste er an die Front, geriet schon nach wenigen Tagen in russische Gefangenschaft. Die prägte ihn: Er lernte russisch, blieb Zeit seines Lebens ein Linker und ein Freund der Sowjetunion. Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft 1949 wurde Peter Scheer Lehrer in Pödelwitz, Dreiskau-Muckern, Espenhain und schließlich Borna, wo er ab 1962 am Gymnasium Generationen von Schülern Russisch und Französisch beibrachte.

Als Rentner lehrte er noch einige Jahre an der Volkshochschule, wo er mit über 70 selbst noch Englisch lernte. Wie er ohnehin immer viel Wert auf Bildung und Lernen legte. Lerne so viel du kannst, gab er sinngemäß seinen Nachkommen auf den Weg. Wenn du alles verlierst, das Gelernte kann die keiner wegnehmen. Und auch seine Liebe zum Sport und zum Lehrerberuf gab er an in der Familie weiter. Acht seiner Kinder und Enkel sind oder waren selbst Lehrer, viele sind Sportler wie er, der nun das letzte Zieltor passiert hat.

Von André Neumann