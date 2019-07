Pegau/Kitzen

Eine Postkarte mit ungewöhnlichem Inhalt flatterte vor wenigen Tagen in das evangelisch-lutherische Pfarramt Kitzen. Das Schriftstück war in Salzgitter abgestempelt und an die „Touristeninformation Hohenlohe“ adressiert, versehen mit der alten Kitzener Postleitzahl 04460.

Der unbekannte Schreiber bittet in großen Druckbuchstaben um die Zusendung von „Informationsmaterial zum Landkreis Hohenlohe-Leipzig und auch über die gräfliche Familie wenn möglich (Burg, Schloss)“ und erwähnt in Klammern, dass er oder sie kein Internet habe.

Carsten Iwan , Vorsitzender des Siedlervereins Kitzen-Rodeland beantwortet den Brief

Die geheimnisvolle Karte ist nun ein Fall für Carsten Iwan, Vorsitzender des Siedlervereins Kitzen-Rodeland, Mitglied des Fördervereins Kreuzkirche St. Nikolai und als Inhaber des Inspektorenhauses auch ein profunder Kenner der Kitzener Historie.

„Ohne den Grafen Gottfried von Hohenlohe, der 1243 mit dem Lehen des Nonnenklosters Lo-Kitzen belehnt worden wäre, hätten wir unsere Kreuzkirche zu Kitzen-Hohenlohe nicht, wie sie jetzt dasteht“, bringt es Iwan auf den Punkt. Dieses Lehen habe den Bischof von Merseburg in der Mitte des 13. Jahrhunderts veranlasst, die kleine Kloster- und Pfarrkirche so um- und auszubauen „dass sie so ein Schmuckstück geworden ist“.

Über diese geschichtlichen Hintergründe hat Carsten Iwan ausführlich recherchiert und wird darüber in seinem Antwortbrief berichten. Der soll in den nächsten Tagen auf die Reise nach Salzgitter gehen.

Von Kathrin Haase