Pfarrscheune Kitzen wird erst 2021 eingeweiht

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die feierliche Eröffnung der Pfarrscheune Kitzen wird coronabedingt ins nächste Jahr verlegt. Darüber gaben jetzt Astrid Gebhardt und Heike Knappe vom Kitzener Scheunenteam Auskunft, die sich maßgeblich um die Sanierung des 140 Jahre alten Fachwerkgebäudes verdient gemacht haben.

Zurückhaltung in der Terminplanung

Bereits am 18. April sollte die Pfarrscheune vis á vis der Kreuzkirche festlich eingeweiht werden, ein Jahr nach Beginn der umfangreichen Sanierungsarbeiten. Doch das Virus ließ den Termin platzen und auch ein späterer Zeitpunkt in diesem Jahr war dem Scheunenteam sowie der Kirchgemeinde zu vage. „Wir sind sehr zurückhaltend mit der Terminplanung“, lässt Astrid Gebhardt wissen, „wir möchten nicht für das Entstehen neuer Hotspots verantwortlich werden. So planen wir momentan nur auf Sparflamme.“ Zudem sei der Aufwand, das Hygienekonzept bei Veranstaltungen umzusetzen, einfach zu groß, ergänzt Heike Knappe. Viel lieber stecken sie ihre Energie in das Frühjahr 2021.

Letzte Kleinigkeiten an der Scheune

Derzeit erledigen die Kitzener letzte Kleinigkeiten an der Scheune und auf dem Pfarrhof, sie tragen Erde ab und verteilen sie, damit das Haus nicht wieder von unten her feucht wird und vermodert. Außerdem freut sich das Team über eine 5000-Euro-Prämie aus dem diesjährigen Simul-Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“. Mit dem Geld werde unter anderem neues Inventar wie Geschirr, Bierzeltgarnituren und Ausstattung für den Werkstattbereich angeschafft, teilt Astrid Gebhardt mit. „Wir sind insgesamt aber recht froh, dass derzeit alles etwas langsamer angegangen werden kann. Das letzte Jahr war schon ziemlich anstrengend.“ Mittlerweile werde die Scheune immerhin für die Proben der Bläsergruppe genutzt, da hier die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Die Last der Jahrzehnte

Die Sanierung des 140 Jahre alten Fachwerkhauses war sowohl finanziell als auch baulich ein Kraftakt. Eindringende Nässe hatte dem Gebäude auf der hinteren Wetterseite tüchtig zugesetzt, die alte Dame krächzte unter der Last der Jahrzehnte. Lange diente sie nur als Abstellraum und Müllhalde und wurde entsprechend vernachlässigt, ihre Balken und Schwellen waren zum großen Teil zusammengebrochen, das Mauerwerk porös, das Fundament glich einem Flickenteppich und Nässe drang durch alle Ritzen und Dachziegel.

Gesamtkosten von 266 000 Euro

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf 266 000 Euro, davon flossen allein 226 000 Euro über das europäische Leader-Programm. Weitere 25 000 Euro steuerte der Kirchenkreis Merseburg zu und die Kirchgemeinde Kitzen beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 15 000 Euro.

Adventsmarkt fällt dieses Jahr aus

Neben der feierlichen Eröffnung der Pfarrscheune fallen in diesem Jahr auch weitere Veranstaltungen coronabedingt aus, darunter der beliebte Adventsmarkt auf dem Pfarrhof. Die Entscheidung dazu ist erst vor wenigen Wochen gefallen, erklärt Heike Knappe.

Von Kathrin Haase