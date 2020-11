Pfeilattacke auf Schafe bei Groitzsch: Peta bietet Belohnung

Groitzsch

Die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland ist auf die Pfeilattacke gegen die Schafherde bei Berndorf aufmerksam geworden. Anfang des Monats hatten Unbekannte drei weiblichen Tieren mit Armbrustbolzen in die Fesselgelenke geschossen. Wegen der schweren Verletzungen war eine veterinärärztliche und teils stationäre Behandlung erforderlich. Die Polizei ermittelt noch. Um die Aufklärung des brutalen Angriffs zu unterstützen, haben die Tierschützer am Montag eine Belohnung ausgesetzt.

Peta: Grauenvolle Tat muss aufgeklärt werden

„Die extreme Grausamkeit dieses Angriffs auf wehrlose Mitgeschöpfe lässt jeden Tierfreund geschockt zurück“, so Johanna Fuoß, Fachreferentin bei Peta. Die Organisation verzeichne fast täglich Fälle, bei denen Tiere mit Druckluftwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden. „Diese Tat ist besonders grauenvoll und muss aufgeklärt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass der oder die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden.“

Organisation setzt Belohnung für wichtige Hinweise aus

Schließlich ist Tierquälerei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes, erklärt Pressemitarbeiterin Julia Zhorzel. Solche Taten können mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Um bei der Ermittlung der Tierquäler von Berndorf zu helfen, setzt Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus für Hinweise, die zu den Unbekannten führen. Zuvor waren schon 500 Euro ausgelobt worden.

Die Tatzeit soll zwischen dem 3. November, 17.30 Uhr, und tags darauf, 9.45 Uhr, liegen. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Informationen an die Polizeidirektion Leipzig (Telefon 0341/9660) beziehungsweise an Peta per Telefon (0711/8 60 59 10) sowie per E-Mail (pressstelle@peta.de) zu richten. Bei der Tierrechtsorganisation auch anonym, so Zhorzel.

Vorwurf: Tierquälerei als Vorstufe zu Gewalttaten

Weiter heißt es, dass sich Psychologen, Gesetzgeber und Gerichte mittlerweile einig sind, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangen. Der Grund: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält“, zitiert Peta den Aggressionsforscher Dr. Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes. Die Organisation hat über den Zusammenhang von Tierquälerei und Gewalttaten die Broschüre „Menschen, die Tiere quälen, belassen es selten dabei“ herausgegeben, die laut eigenen Angaben als Informationsquelle für Staatsanwälte, Richter, Polizeibeamte und Sozialarbeiter dient.

Von Olaf Krenz