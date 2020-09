Neukieritzsch/Kahnsdorf

Während das neue Wohngebiet Kahnsdorf-Nord noch auf sich warten lässt, beginnt gleich nebenan schon die Besiedelung. Hier hat unweit des Hainer Sees das „Gestüt Kahnsdorf“ jetzt seinen Betrieb aufgenommen. Die Anlage dürfte zu den modernsten gehören, die Pferdebesitzer rund um Leipzig finden können. Zudem ist auch die Ausstattung beachtlich.

Am 12. September lädt Betreiber Marc Bachmann (45) die Öffentlichkeit ein, den Pferdehof bei einem Tag der offenen Tür in Augenschein zu nehmen. Die LVZ durfte sich schon vorher umsehen.

Anzeige

Eine Handvoll Pferde, überwiegend Privatpferde des Unternehmens, hat die neuen Boxen schon bezogen. 54 dieser Stellplätze stehen in dem zweiflügeligen Stallgebäude zur Verfügung. An jede der so genannten Paddock-Boxen schließt sich ein Außenbereich an, zusammen stehen jedem Pferd so rund 40 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

Weitere LVZ+ Artikel

Gestüt Kahnsdorf: Betreiber Marco Bachmannn hoch zu Pferd in einem der Ställe. Quelle: André Neumann

Planungen begannen vor sieben Jahren

Marco Bachman ist selbst leidenschaftlicher Springreiter. Der Unternehmer wohnt aktuell noch in Taucha, seine pferdesportliche Heimat hat er in einem Reitsportclub bei Penig. An Turnieren hat er in den zurückliegenden Jahren aber kaum noch teilnehmen können. Nicht nur, weil es zuletzt wegen der Corona-Pandemie kaum welche gab, sondern vor allem, weil der Bau des Gestütes ihn beanspruchte.

Vor sieben Jahren schon hätten die Planungen begonnen, seit Juli 2018 werde auf dem 8,5 Hektar großen Gelände gebaut, so Bachmann. Noch ist nicht alles fertig. Der Bau des 80 Meter mal 45 Meter großen Außenreitplatzes beginnt gerade erst. Die Villa am Rand, Verwaltungsgebäude und Wohnung für den Betreiber mit seiner Familie, wird gerade komplettiert, ebenso müssen das Bürogebäude und Straßen auf dem Gelände noch vollendet werden.

Heimat für ambitionierte Reiter und Freizeitsportler

Alles, was gebraucht wird, um Pferde und deren Besitzer glücklich zu machen, ist aber fertig und kann genutzt werden. Mit Melanie Müller hat Bachmann auch eine erste Angestellte. „Wir sind Turniervorbereitungshof und Trainingsstall für ambitionierte Reiter und Freizeitsportler“, beschreibt Bachmann die Zielgruppe seines Hofes und fügt hinzu: „Und für alle die die Attraktivität dieser Anlagen zu nutzen und zu schätzen wissen.“

Zur Galerie Wohlfühlatmosphäre für Pferde herrscht im neuen Gestüt Kahnsdorf, das im September 2020 seinen Betrieb aufnimmt.

Was auch heißt, sich das hier Gebotene leisten zu können. Der Pensionsplatz für ein Pferd liege bei 550 Euro im Monat, das sei „angemessen und knapp kalkuliert“, sagt Marco Bachmann und ergänzt: „Pferdesport ist teuer, das ist klar.“ Dafür haben es Pferde hier ausgesprochen gut und werden rundum versorgt. Zweimal täglich gebe es Futter, „gequetschten Hafer und Müsli“. Er betone das deswegen, erklärt der Betreiber, weil es nicht überall üblich sei, das Futter so zu reichen, dass die Pferde an alle Nährstoffe herankommen.

Die Pensionspferde können eine Dreiviertelstunde am Tag in einer der zwei automatischen Führanlagen im Kreis gehen und dürfen zwei Stunden auf die an den Stall angrenzende Koppel. Die Pferdebesitzer können mit ihren Tieren die gefliesten Wasch- und Putzplätze und die übrigen Anlagen nutzen. Dazu gehören drei Pferdesolarien mit Föhn, unter denen die Tiere nach schweißtreibender Bewegung oder nach dem Duschen getrocknet werden können.

Tag der offenen Tür am Sonnabend

Die Belegung der Pensionsplätze soll in den nächsten Wochen beginnen. Bachmann ist nicht unglücklich, dass der Pferdehof nicht mit einem Mal rappelvoll ist. Denn auch, wenn er und seine Angestellte jahrelange Erfahrung mit Pferden haben: „54 Pferde hat noch niemand von uns betreut“, deutet er die Verantwortung an, die mit dem Geschäft einhergeht.

Bleibt die Frage nach dem Namen „Gestüt Kahnsdorf“. Ein Gestüt ist normalerweise ein Pferdezuchtbetrieb. In Kahnsdorf wird nicht gezüchtet. „Das haben wir ausgelagert“, erklärt Bachmann. Die Zucht würden die Reiter und Züchter Matthias und Lutz Lucas auf deren Anlage bei Penig übernehmen.

Gestüt Kahnsdorf: Hinter dem Reiterhof ist der Hainer See mit den Ferienhäusern am Nordufer zu sehen. Quelle: André Neumann

Am Sonnabend dürfen Pferde, Reiter und Neugierige den neuen Hof in Kahnsdorf erstmals erleben. Von 10 bis 18 Uhr ist Tag der offenen Tür und Hoffest. Spaß für Kinder, Ponyreiten und ein Karussell sorgen für Unterhaltung, für Verpflegung ein Food-Truck. Das Gesundheitsamt habe bis zu 999 Besucher genehmigt, sagt Marco Bachmann, der sich auf seine Gäste freut.

Von André Neumann