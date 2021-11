Neukieritzsch/Lobstädt

Maria ist eine Quasselstrippe. War sie schon immer. Sagt Viola Schwingel lachend, die Schulleiterin der Grundschule Lobstädt, als sie das Mädchen, deren Mutter und Opa jetzt wiedersieht. Doch nicht nur das: Maria ist auch pfiffig und offenbar begabt. Weswegen sie die zweite Klasse übersprungen hat und mit ihren zehn Jahren jetzt schon am Gymnasium in Borna lernt.

Fragt man sie nach ihrem Namen, sagt sie „Kretschmer“ und fügt schnell hinzu: „Das schreibt sich so wie bei unserem Ministerpräsidenten.“ Für das Wiedersehen auf dem weitläufigen Schulhof hat das allerdings keine Bedeutung, das hat einen anderen Grund. Maria will ihrer Schule nämlich gern eine Freude machen und in Erinnerung bleiben. Deswegen pflanzt sie dort eine kleine Kastanie. Vorher erzählt sie, was es mit dem kleinen Bäumchen auf sich hat.

Maria ließ eine Kastanie ins Beet fallen

„Die musste raus aus unserem Beet mit Kräutern und vielen Pflanzen zum Essen, auf dem es im Sommer auch Erdbeeren gibt.“ Das Mädchen aus Großzössen weiß natürlich noch genau, wie der kleine Baum dahin gekommen ist, wo er jetzt bald die Pflanzen stören würde. „Vor drei Jahren habe ich da eine Kastanie reinfallen lassen“, gesteht sie verschmitzt.

Marias Mama sprach mit der Schulleiterin, die stimmte sich mit der Gemeindeverwaltung ab, von der es grünes Licht gab. Immerhin kann der Schulhof gut und gern einen Baum vertragen, einen, der irgendwann richtig groß wird.

Denn die Lobstädter Grundschule hat zwar eine moderne Sporthalle und einen Sportplatz, wird demnächst saniert und bekommt gerade einen Aufzug angebaut. Nur Schatten gibt es hier an sonnigen heißen Tagen nicht. Oder nur, wenn ein Sonnensegel aufgespannt wird.

Schulhof ist nicht die erste Wahl

Trotzdem, gesteht Maria, war der Schulhof gar nicht die erste Wahl für den neuen Platz der Kastanie aus Kretschmers Beet. „Wir wollten sie eigentlich auf dem alten Spielplatz in Großzössen pflanzen.“ Der befindet sich am Sportplatz, und auch dort, sagt Maria, wird Schatten gebraucht. „Aber dann wäre dort kein Platz mehr gewesen, um Drachen steigen zu lassen“, erklärt die Zehnjährige, warum die Fläche dann doch nicht geeignet war.

Und sie lässt die Beteiligten, zu denen sich der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) gesellt, noch wissen: „Der Baum hat auch einen Namen, der heißt Ella.“ Bevor es dann richtig losgeht, berichtet Maria, wie sie den Baum mit ihren Eltern ausgegraben und in einen Eimer voll Erde gestellt hat.

Bürgermeister hilft beim Pflanzen

Der steht nun hier neben dem Pflanzloch, das drei Bauhofmitarbeiter gegraben haben. Maria stellt den Baum hinein, der Bürgermeister schaufelt Erde ins Loch, und Opa Benno Kretschmer gießt. „In zehn Jahren“, ist der überzeugt, kann die Kastanie schon ganz schön groß sein. Dann könnte es was werden mit dem Schatten.

Eine Kastanie für den Schulhof in Lobstädt. Maria pflanzt sie gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Hellriegel (Mitte) und Opa Benno Kretschmer. Quelle: André Neumann

Maria, ihre Mutter und der Opa wissen auch, wer in nächster Zeit ab und zu nach dem Bäumchen schauen kann, das ja auch regelmäßig Wasser braucht. Neben dem Hausmeister der Schule gibt es da nämlich noch Marias Cousine Kaya. Sie geht in die dritte Klasse und ist das vierte Kind der Familie, das die Grundschule in Lobstädt besucht.

Von André Neumann