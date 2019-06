Wyhra

Am 9. und 10. Juni findet an der Neuholländermühle in Wyhra wieder das traditionelle Pfingstschleppertreffen mit Mühlentag statt. Am Pfingstsonntag stehen die Traktoren im Mittelpunkt. Zum Korso um 15 Uhr begibt sich der Konvoi von Wyhra nach Zedtlitz und zurück. Traktoren werden außerdem mit ihren Riemenscheiben unterschiedliche Landwirtschaftsmaschinen antreiben.

Musikverein Neukieritzsch-Regis spielt

Dazu gehören auch ein Platzkonzert des Musikvereins Neukieritzsch-Regis, zwei Ausstellungen über Gebrauchskeramik aus dem Jugendstil sowie Modellbahnen, das Abseilen von der Neuholländermühle, Holzschneiden mit Gatter sowie ein umfangreiches Kinderprogramm mit ganztägiger kulinarischer Versorgung. Der Mühlentag am Pfingstmontag beginnt mit Schalmeienmusik und Chorgesang.

