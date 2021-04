Pflanzzeit in Rötha: Bauhof hält Wort

Rötha

Der Bauhof der Stadt Rötha hält Wort. Nach den massiven Fällungen, für die er Ende Februar viel Kritik einstecken musste, haben die Mitarbeiter jetzt mit Neupflanzungen begonnen. An der August-Bebel-Straße bekommt der Friedhof eine 45 Meter lange Taxus-Hecke. Die soll, sagt Hans-Joachim Keil vom Bauhof, bis zu vier Meter hoch und breit werden.

Direkt am Zaun wird außerdem die lückenhafte Buchenhecke mit neuen Pflanzen ersetzt. In den Stümpfen einiger gefällter Bäume sind Kolonien von Waldameisen entdeckt worden. „Die lassen wir natürlich in Ruhe“, versichert der Grünland-Experte.

Junge Bäume für Heinestraße

In der Heinestraße, wo im Februar ebenfalls Bäume gefällt worden waren, wurde schon nachgepflanzt. Einige Zieräpfel, Mehlbeere und ein mittelwüchsiger Ahorn stehen dort jetzt. Die Baumscheiben im Gehweg sind vergrößert worden und sollen auch noch bepflanzt werden. Ende April wird auch am Sportplatz gepflanzt, kündigt Keil an.

Von André Neumann