Borna

Aus zwei Mitarbeitern werden 70, die ambulante Pflege wird durch zwei Tagespflegen, eine Wohngemeinschaft, eine häusliche Intensivpflege ergänzt: Der Advita Pflegedienst hat sich innerhalb der vergangenen 25 Jahre zu einer festen Institution in Borna entwickelt und den 25. Geburtstag der Niederlassung nun mit vielen Gästen gefeiert. Darunter Landrat Henry Graichen und Kreissozialamtsleiterin Karina Keßler.

1994 nahm der Pflegedienst in Borna seine Arbeit auf, „mit zwei Mitarbeitern fing unsere Arbeit hier an“, erinnert sich Bornas Niederlassungsleiterin Marion Kaube. Mittlerweile sei die Zahl der Mitarbeiter auf 70 angewachsen – „und auch die Angebote sind umfangreicher geworden“.

So betreibe Advita seit mittlerweile 18 Jahren die Tagespflege in Borna, zunächst bot der Pflegedienst 14 Plätze an, heute sind es in zwei Einrichtungen insgesamt mehr als 40. Dabei soll es nach Aussage von Kaube nicht bleiben. Denn sowohl die Tagespflege als auch die Wohngruppe für demenzkranke Menschen seien stark nachgefragt. Deshalb plane die Niederlassung in Borna sowohl eine weitere Tagespflege als auch eine Demenz-Wohngruppe.

Der Pflegedienst Advita feiert seinen 25. Geburtstag. Quelle: privat

Landrat Henry Graichen kommt zur Geburtstagsfeier von Advita

Die eine oder andere Anekdote blieb nicht aus, als Mitarbeiter, Senioren, Angehörige und geladene Gäste kürzlich miteinander feierten. Der Hof der Bornaer Niederlassung wurde zur großen Veranstaltungsfläche, wo eine aus Blumen geflochtene „25“ deutlich machte, warum so viele Gäste in gemütlicher Runde zusammen kamen.

Rege Gespräche gab es anlässlich der Geburtstagsfeier zwischen Graichen und zahlreichen Tagesgästen. „Und die waren vorher ganz schön aufgeregt“, erzählt Kaube. Zudem wurde eine Ausstellung von Bastelwerken der Tagesgäste in den Räumen der Einrichtungen gezeigt. „Dass der Tag so gut gelungen ist, habe ich unseren Mitarbeitern zu verdanken“, sagt Kaube. Ohne deren Engagement könne es solche gemütlichen Runden nicht geben. Weshalb sich die Niederlassungsleiterin sicher ist, dass Advita auch in den kommenden 25 Jahren in Borna eine große Rolle spielen wird.

Von Julia Tonne