Pflegegruppe Krumbholz bleibt nach Jubiläum auf Wachstumskurs

Pegau/Groitzsch

Bauorganisation könnte fast eine eigene Sparte in der Pflegegruppe Krumbholz werden. Nach je einem Seniorenheim in Pegau (2005) und Groitzsch (2012) lässt sie gerade einen Komplex für betreutes Wohnen, Firmensitz und Kindereinrichtung in der Schusterstadt hochziehen. Gleich im Anschluss soll ein weiteres größeres Projekt in der Elsterstadt gestaltet werden. Am Sonntag feierte das Chef-Paar Doris und Heiko Krumbholz mit Personal, Partnern und Freunden das 25-jährige Bestehen des ersten Unternehmens ihrer Gruppe, des Privaten Pflegedienstes Leipziger Land.

Zur Galerie Der Private Pflegedienst Leipziger Land besteht seit 25 Jahren. Er war das erste Unternehmen der heutigen Pflegegruppe Krumbholz. Das Jubiläum ist mit einem Brunch im Volkshaus Pegau gefeiert worden. Und es wird weiter expandiert.

Enormes Wachstum – von zwei auf 190 Mitarbeiter

Dieser war als Zwei-Frau-Firma am 1. März 1995 gestartet. „Zuvor hatten wir Werbung verteilt, und dann warteten wir, ob Patienten kommen“, erzählte Doris Krumbholz beim Jubiläumsbrunch im Volkshaus Pegau. Nach und nach waren es mehr geworden – Menschen, die Betreuung und Pflege erhielten, und Angestellte. „Ich hätte damals nie zu träumen gewagt, was inzwischen daraus entstanden ist.“ Aus dem ersten privaten Anbieter in der Elsterregion überhaupt wurde einer der größten Arbeitgeber nicht nur dieser Branche im Leipziger Südraum.

Die Fahrzeuge des Privaten Pflegedienstes Leipziger Land sind an der Bella-Senioren-Residenz in Groitzsch aufgereiht. Quelle: Olaf Krenz

Rund 190 Mitarbeiter gehören dazu. Sie sind in zwei Altenpflegeheimen, an zwei Standorten des betreuten Wohnens ( Groitzsch und Böhlen), im ambulanten Pflegedienst und in der Tagespflege sowie im Ambulanten Seniorenservice (Essen auf Rädern, Ausfahrten) tätig. Fast „nebenbei“ gibt es zudem den Abenteuergolfpark.

Dank und Gratulationen beim Jubiläumsbrunch

Noch heute danke sie ihren Eltern, „auch wenn die das nicht mehr hören können“, dass sie 1978/1979 Krankenschwester lernen durfte – und nicht Wirtschaftskauffrau oder Schneiderin, wie sie eigentlich sollte. „Und“, beteuerte Doris Krumbholz, „ohne unsere Mitarbeiter und ihr Engagement wäre die Entwicklung vielleicht planbar, aber nicht umsetzbar gewesen. Bei uns wird ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gearbeitet“, sagte die 55-Jährige. „Deshalb ist das Motto der heutigen Veranstaltung auch ,Danke an alle‘.“ Stellvertretend erhielten drei Kolleginnen Blumen.

Für die Stadt Groitzsch überbringt Vize-Bürgermeister Andreas Zielke (M., CDU) die Glückwünsche an Doris und Heiko Krumbholz. Quelle: Olaf Krenz

Da hatte das Ehepaar schon eine Gratulationscour hinter sich. Gut 150 Gäste, darunter Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und der Groitzscher Vize-Stadtchef Andreas Zielke in Vertretung von Bürgermeisters Maik Kunze (beide CDU), hatten Glückwünsche ausgesprochen und Geschenke überreicht. Begrüßt und bespaßt wurden alle von zwei Darstellern des Comedytheaters Los Lachos ( Dessau). Karsten Giersch, unterstützt von seiner Frau Mandy, sorgte später noch für weitere Lacher. Musikalisch begleitete Pianistin Anja Halfefeldt mit vielen bekannten Melodien durch die Stunden. Und Schnellzeichner Zamir Yushaev verewigte die Besucher mit Karikaturen im Erinnerungsbuch.

Bauvorhaben in Groitzsch und Pegau

Details zu den Bauprojekten stellte Heiko Krumbholz vor, der unter anderem Gründer und Chef des Seniorenservice ist. „Der ,Hofgarten‘ in Groitzsch wächst, wir liegen im Zeit- und im Finanzplan“, sagte der 53-Jährige. Hier entstehen 35 (Senioren-)Wohnungen, der Kindergarten „Schusterstübchen“ mit 48 Plätzen, ein Veranstaltungssaal für 120 Gäste und der neue Sitz der Unternehmensgruppe. „Wir wollen im März 2021 fertig sein.“

Wegen des Kindergartens sei er fast an den Behörden verzweifelt. „Wir hatten geplant, ihn länger zu öffnen, bis 21 Uhr. Aber das ist von der Politik im Landkreis nicht gewollt“, so Krumbholz. Nach den Problemen sei er froh, dass die Stadt Groitzsch als Betreiber fungieren wird. „zu den normalen Zeiten. Aber vielleicht ändert sich ja in fünf Jahren was.“

Ein ,Hofgarten‘ soll auch in Pegau errichtet werden, am liebsten gleich ab Mai des nächsten Jahres. „Doch wir warten schon anderthalb Jahre auf die Baugenehmigung.“ Dort sind 40 Wohnungen, eine Tagespflege-Station sowie ein kleiner Saal geplant.

Die Skizze für das Projekt „Hofgarten“ Pegau mit betreutem Wohnen und Tagespflege. Quelle: Jens Paul Taubert

Ständig Mitarbeiter gesucht

Nicht nur für die neuen Einrichtungen sucht die Pflegegruppe Personal. „Wie seit Jahren“, meinte Doris Krumbholz. „Wir würden in allen unseren Bereichen einstellen, Fachkräfte und Pflegehelfer. Und wir würden auch mehr als die aktuell vier Azubis ausbilden, wenn wir sie denn hätten.“

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz