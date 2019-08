Groitzsch

„Mein Ziel ist, möglichst viele Dinge auszuprobieren und herauszufinden, was mir Spaß macht und was nicht“, sagte Leonie Weineck. Die 17-Jährige lernt im Groitzscher Gymnasium ab Montag in der 12. Klasse. „Ich möchte gern mit Menschen arbeiten, das weiß ich schon mal.“

Sie kellnerte bereits im Restaurant, jobbte in Physiotherapie und Friseursalon. Diesen Sommer hatte sie sich überlegt, beim Minigolf-Platz an der Bella-Senioren-Residenz anzufragen. Dort wurde sie „weitergeleitet“ ins Pflegeheim und dachte sich: Warum nicht?

Tante ist Altenpflegerin und bestärkt sie im Berufswunsch

Bei der 15-jährigen Lisa Marie Stark war es anders. Die Oberschülerin überlegt schon eine Weile, ob Altenpflege ein Berufsfeld für sie wäre. Das hängt mit ihrer Familie zusammen, erzählte sie. Ihre Tante und eine Freundin ihrer Mutter seien Altenpflegerinnen. Daher weiß sie schon viel darüber. Die Tante las auch den Aushang an der Bella-Residenz wegen eines Ferienpraktikums – und so kam Lisa Marie zu diesem Job.

Am Montag vor zwei Wochen ging es los. Die Schülerinnen arbeiteten auf verschiedenen Etagen des Heims. „Ein Pfleger nahm mich morgens mit zu einem Bewohner und da hab’ ich gesehen, wie das so alles geht“, berichtete Leonie. „Das ist ja ganz individuell, bei jedem startet der Tag ein bisschen anders.“

Leonie Weineck (17) und Lisa Marie Stark (15) begleiten Bewohnerinnen bei Spaziergängen. Hier füttern sie mit Marita Küchler und Waltraut Lumme Goldfische am Teich. Quelle: Claudia Carell

Tisch decken und Hilfe beim Kegeln

Sie konnte viele Fragen stellen, zum Beispiel nach Medikamenten oder warum das Bett so hoch gestellt werden muss. Auch beim Ergotherapie-Team war sie dabei. Sie half, wenn die Senioren kegelten oder rätselten. Sie deckte den Mittagstisch und räumte wieder ab. Das alles sechs Stunden pro Tag.

Lisa Marie sagte: „Am Anfang wurden wir auch ins kalte Wasser geworfen. So, jetzt geh mal mit der Bewohnerin raus und unterhalte dich mit ihr, hieß es da.“ Doch am Ende sei es gar nicht so schwer gewesen. Die alten Leute hätten ja so viel erlebt und zu erzählen – wenn sie dazu noch in der Lage sind.

Ferienjob Wollen Jugendliche in den Ferien jobben, müssen sie die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes beachten. Danach dürfen Kinder unter 13 Jahren nicht beschäftigt werden. Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren können bis zu zwei Stunden täglich arbeiten, bei 15- bis 17-Jährigen sind es acht Stunden täglich und bis zu 40 Stunden wöchentlich. Jugendlichen über 16 Jahren ist es bei einem Job in der Landwirtschaft erlaubt, während der Erntezeit bis zu neun Stunden täglich zu arbeiten und bis zu 85 Stunden in der Doppelwoche. Der Verdienst im Ferienjob wirkt sich nicht auf das Kindergeld aus, solange das Kind in einer Erstausbildung ist. Bei Ferienjobs fallen allerdings Steuern an. Liegt das Jahreseinkommen unter 8652 Euro können die Steuern über die Einkommenssteuererklärung aber komplett zurückgeholt werden. Unter Umständen ist es auch möglich, dass der Arbeitgeber die Steuern pauschaliert und der Ferienjobber sie nicht abführen muss. Ein Ferienjob ist außerdem beitragspflichtig zur Sozialversicherung. Die Beiträge entfallen allerdings, wenn pro Jahr nicht mehr als an 70 Arbeitstagen oder drei Monaten am Stück gearbeitet wird.

Viel gelernt im Umgang mit Demenzkranken

Auch Leonie genoss diese Spaziergänge. Es sei eigentlich nichts Besonderes, an die frische Luft zu gehen und die Goldfische im kleinen Teich am Heim zu füttern. „Aber für einige Bewohner ist das so schön!“

Eine Menge gelernt habe sie im Umgang mit Demenzkranken: „Es gibt viele, die können kaum noch sprechen. Aber es ist trotzdem wichtig, mit ihnen zu reden.“ Am Anfang sei es schon merkwürdig gewesen, quasi Selbstgespräche zu führen, „aber irgendwann nicken die Bewohner mal ein wenig oder lächeln, da weiß ich, es kommt an“.

Berührt war sie bei einer Seniorin, die gar nicht redet und sonst völlig teilnahmslos war: Am Mittwoch hielt sie der Praktikantin plötzlich ein Plüschtier hin und schaute sie an. Am Anfang war Leonie unsicher, doch dann begriff sie, dass es endlich eine Reaktion war – und freute sich.

Aufwandsentschädigung fürs Ferienpraktikum

Zum ersten Mal bietet die Pflegegruppe Krumbholz solche Ferienjobs an. Die beiden Mädchen arbeiten im Groitzscher Heim, ein Junge im Pegauer Heim. „Es ist eine gute Möglichkeit, den Beruf vorzustellen“, sagt Geschäftsführerin Doris Krumbholz. Es sei ein „Ferienpraktikum mit Aufwandsentschädigung“, 240 Euro gibt es für zwei Wochen.

Am Freitag ist ihr letzter Ferienjob-Tag im Heim. „Ich habe ’ne Menge gelernt und es hat mir Spaß gemacht“, sagte Leonie. Auch fürs Selbstbewusstsein sei es gut gewesen. Für Lisa Marie sei es eine „gute Erfahrung“ gewesen. Altenpflegerin steht weiterhin auf ihrer Berufswunschliste. So weit sind nur wenige Schüler, die jetzt in die 9. Klasse kommen.

Von Claudia Carell