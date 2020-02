Pfützen und bröckelnder Putz: So marode ist die Kegelbahn in Kahnsdorf

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Wer in dieser Jahreszeit auf der Kegelbahn in Kahnsdorf kegelt, muss sich warm anziehen. Zwar lässt sich der Aufenthaltsraum ganz gut heizen, hinter der Tür zur Bahn aber ist es bitterkalt, da herrschen Temperaturen wie draußen. Was bei einem flüchtigen Blick auf eins der Fenster nicht wundert.

Die „Gassenhauer“, so nennt sich eine der beiden Männergruppen, die die Bahn nutzen, treten trotzdem im T-Shirt an. Man müsse sich nur bewegen, dann komme die Wärme von innen, witzeln sie.

Zur Galerie So sieht es in der Kegelbahn in Kahnsdorf aus: Tapete hängt von der Decke, Putz bröckelt, die Bahn ins holprig und nach Regen nass.

Ortschaftsrätin Heidrun Müller, die selbst in einer Frauengruppe kegelt, ist allerdings weniger zum Witzeln zumute. Denn die undichten, verquollenen Holzfenster, die sich kaum noch schließen lassen, sind nicht das einzige Problem. Von der Decke und an den Wänden hängen Reste von Tapeten in Fetzen herunter, Putz rieselt herab, das Dach ist an einigen Stellen undicht.

Kegler haben sich an die Situation gewöhnt

Angst, ihnen könnte etwas auf den Kopf fallen, haben die Kegler dennoch nicht. Sie haben sich auch längst daran gewöhnt, dass vor dem ersten Wurf Putzkrümel und Staub aufgekehrt und nach Regenwetter Wasserpfützen von der Bahn gewischt werden müssen.

Eine ruhige Kugel schieben die Frauen und Männer hier auch danach nicht, denn die hüpft auf der alten, porösen und welligen Bahn mehr, als sie rollt. Wenn die Kugel dann vorn angekommen ist und im besten Fall alle Neune umgefallen sind, ist Handarbeit gefragt: Hier in Kahnsdorf werden die Kegel noch per Hand aufgestellt, und auch die Kugel muss jemand auf den Ablaufbock für die Rücklaufbahn heben. Jede Kegelgruppe hat dafür Helfer engagiert, bei den „Gassenhauern“ heißen die Marek und Florian.

Es sind zwar gerade mal knapp drei Dutzend Frauen und Männer, die die Kegelbahn regelmäßig nutzen, hinzu kommen ein paar Geburtstagsfeiern und mal eine Silvesterparty. Trotzdem gilt die Kegelbahn auch dem Ortschaftsrat als wichtiger Treffpunkt im Ort. Und die Kegler ärgern sich, weil die Gemeinde das Gebäude, das Mitte der 1960er Jahre von Bewohnern im sogenannten Nationalen Aufbauwerk (NAW) errichtet wurde, stiefmütterlich behandele.

Modernere Anlage lässt auf sich warten

Beispielsweise habe die Gemeinde zwar das Dach über dem Gemeinschaftsraum abdichten lassen, nicht aber über der eigentlichen Kegelbahn, sagt Heidrun Müller. Und bis heute warten die Kahnsdorfer Kegler darauf, dass die modernere Anlage aus dem ehemaligen Neukieritzscher Sportlerheim bei ihnen eingebaut wird.

Darüber war gesprochen worden, als die „Maxhütte“, wie die Sportgaststätte genannt wurde, 2014 abgerissen worden war. Auf diese Anlage hofft jetzt auch Axel Dietrich. Der Betreiber einer Kfz-Werkstatt in Kahnsdorf, der selbst auch einer der Gruppen angehört, möchte die Kegelbahn gern kaufen.

Unternehmer möchte die Kegelbahn erhalten

Zwar ist das Konzept noch nicht rund, doch liegen Dietrich und die Gemeinde mit ihren Vorstellung nah beieinander. Der Unternehmer möchte die Kegelbahn erhalten, er hofft, dass sich das mit einer Dachreparatur machen lässt. Dann könnte sie noch so lange genutzt werden, bis die Gemeinde im Zusammenhang mit dem neuen Wohngebiet Kahnsdorf-Nord in ein paar Jahren möglicherweise ein neues Dorfgemeinschaftshaus baut, das vielleicht auch eine Kegelbahn bekommt.

Bürgermeister Thomas Hellriegel bestätigt derartige Überlegungen. Bei der erwarteten Größe des Wohngebiets werde man für Kahnsdorf wahrscheinlich ein neues Feuerwehrhaus benötigen, deutet er an. Möglicherweise könne man ein solches ähnlich wie in Großzössen als Komplex mit einen Dorfgemeinschaftshaus bauen.

