Borna

Ob Säuglinge, die stundenlang schreien, ob Kinder, die mit Kopfschmerzen zu kämpfen haben: Ina Reinländer hat sich in ihrer Physiotherapiepraxis in Borna auf Osteopathie spezialisiert. Seit mehreren Jahren mittlerweile bietet sie diese besondere Form der Medizin an, geht den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt ihre Patienten in ihrer Gesamtheit.

25 Jahre lang bereits betreibt Ina Reinländer ihre Praxis. Dabei fing ihre berufliche Laufbahn an gänzlich anderer Stelle an: als Physiotherapeutin in der Herzchirurgie in Leipzig. Als dann aber mit der Wende alles umstrukturiert wurde und außerdem ihre Tochter zur Welt kam, entschloss sie sich zunächst, als angestellte Physiotherapeutin in ihrer Heimatstadt Borna zu arbeiten. Wenige Jahre später dann wollte sie dann den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Also eröffnete sie ihre eigene Praxis in der Grimmaer Straße 7. Weil aber die Räumlichkeiten irgendwann zu klein wurden und auch nicht behindertengerecht waren, zog sie im Jahr 2000 in die Grimmaer Straße 1 um.

Fünfjähriges Studium der Osteopathie

Hier bietet sie – gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Kathleen Kramer, André Hepke und Christa Franke – alles an, was zur Physiotherapie gehört, also unter anderem manuelle Therapie und Lymphdrainagen. Darüber hinaus schloss Ina Reinländer vor nunmehr drei Jahren ein fünfjähriges Studium der Osteopathie beim Institut für angewandte Osteopathie ab, bildete sich anschließend noch für Osteopathie bei Säuglingen und Kindern weiter. „Die Zeit war schon sehr anstrengend“, erzählt sie. Dennoch habe sie der ganzheitliche Behandlungsansatz gereizt, weshalb sie die Mühen des zusätzlichen Studiums neben Arbeit und Familie auf sich genommen habe.

Ina Reinländer und ihre Mitarbeiter sind allerdings nicht nur vor Ort in der Grimmaer Straße für ihre Patienten da, sondern betreuen außerdem Pflegeheime in Kitzscher und in Borna sowie die DRK-Werkstätten in Geithain. André Hepke bietet zusätzlich noch Bobath an – also ein spezielles Behandlungskonzept für Menschen mit Störungen des zentralen Nervensystems. Kathleen Kramer hingegen hat eine Weiterbildung für die chinesische Heilmassage „Tuina“ absolviert, weshalb auch diese mittlerweile zum Angebot der Physiotherapiepraxis Reinländer gehört.

Von Julia Tonne