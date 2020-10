Pilgertour mit Graichen und Landesbischof Bilz durchs Neuseenland

Landkreis Leipzig

Auf rund 550 Kilometern erstreckt sich der Lutherweg durch die Region Leipzig. Markiert mit einem grünen „L“ auf weißem Untergrund verbindet er 31 Stationen, in denen die Reformation deutliche Spuren hinterlassen hat. Prominenz macht sich am 15. Oktober auf den Weg, um sich über die aktuellen Entwicklungen entlang des Pfades zu informieren und Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Politik und Kirche zu thematisieren.

Bilz und Graichen auf Tour

Auf Einladung des Tourismusverbandes (TV) Sächsisches Burgen- und Heideland werden Sachsens Landesbischof Stefan Bilz und Henry Graichen, Vorsitzender des Tourismusverbandes (TV) und Landrat des Landkreises Leipzig, gemeinsam ein Stück des Weges durch das Leipziger Neuseenland pilgern.

Start an der Katharinenkirche Großdeuben

Start ist 9 Uhr an der Katharinenkirche Großdeuben, Kirchstraße 16. Von dort geht es durch die Neue Harth zur Fahrradkirche Zöbigker. Die Veranstaltung endet gegen 14 Uhr.

Um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten, ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich, teilt der Tourismusverband mit. Interessenten werden gebeten, sich bis 12. Oktober unter per Mail unter tourismus.luther@gmail.com oder telefonisch unter der Nummer 034327/96614 anzumelden.

Von Simone Prenzel