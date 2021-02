Pilotprojekt in Sachsen: Colditz impft seine Ü-80-Jährigen in Eigenregie

Colditz

Standesbeamtin Katja Meyer muss ihren Urlaub verkürzen. Um die Jahreswende kehrt sie früher als geplant in ihre Colditzer Verwaltung zurück. Sie erinnert sich nur ungern an diese Zeit: „Ich musste sehr viele Todesfälle beurkunden. In der Leichenhalle stapelten sich die Särge, die Krematorien waren überlastet.“ Bis Ende Januar seien bereits so viele Menschen gestorben wie sonst bis März.

Meyer ist am Freitag eine von zahlreichen Helferinnen und Helfern, die in der Hausdorfer Sportarena „Arche“ ein sachsenweit vielbeachtetes Pilotprojekt stemmen: In Eigenregie lässt die Kommune mehr als 100 Menschen der Altersklasse Ü 80 gegen Corona impfen. Darunter den 86-jährigen Hellmut Drabon. Nach Schlaganfällen ist er einseitig gelähmt. Punkt 9 Uhr holt ihn der Tanndorfer Feuerwehrmann Christian Schindler mit dem Kleinbus von zu Hause ab.

Ankunft im Vier-Minuten-Takt

Der Colditzer Wehrleiter Steffen Schmidt wartet bereits vor der Turnhalle. Mit vier Mannschaftstransportern chauffieren seine Kameraden den ganzen Tag all jene Senioren nach Hausdorf, die ohne fremde Hilfe nicht mobil wären. Eine logistische Meisterleistung: Leisenau, Tanndorf, Möseln – zur Stadt Colditz mit knapp 8500 Einwohnern gehören 25 Dörfer. Alles ist minutiös geplant. Die zu Impfenden erreichen die Halle im Vier-Minuten-Takt.

„In den Tagen zuvor haben meine Leute in der Turnhalle zwei sogenannte Schnelleinsatzzelte aufgebaut“, sagt Schmidt. Zwischen beiden Zelten pendelt nun die Colditzer Allgemeinmedizinerin Tamara Altvater. Mit ihren beiden Schwestern Melanie Kind und Sandra Steller verimpft sie das Präparat von Biontech-Pfizer. „Das kommt tiefgefroren zunächst in den Kühlschrank. Kurz vorm Impfen muss es raus, damit es sich auf Raumtemperatur erwärmt.“

Telefone stehen nicht still

Der parteilose Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann ist überglücklich. Er dankt allen Unterstützern. Sein Plan geht voll auf: „Ich weiß, wie schwierig es für ältere Menschen ist, einen Termin zu bekommen. Ich habe selbst zwei Omas. Um den Seniorinnen und Senioren das Prozedere zu vereinfachen, haben wir beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.“ Gesagt, getan. Seit Bekanntmachung stehen im Bürgercenter die Telefone nicht mehr still.

Karl Liedtke aus dem Ortsteil Thumirnicht hat keinen Moment gezögert. Trotz mancher Zweifler, wie er sagt, steht für ihn schnell fest, dass er sich impfen lässt, so der 83-Jährige: „Mein Sohn Steffen hat mich gebracht. Er holt mich auch wieder ab.“ Mehr als einen kleinen Pieks hätten sie nicht verspürt, sagen Lieselotte (80) und Werner Posern (85) aus Colditz. Sie sind mit dem eigenen Auto angereist. „Das Impfzentrum in Borna wäre zu weit für uns. So eine Strecke trauen wir uns nicht mehr zu.“

Ehrgeiziges Ziel der Rathausspitze

Colditz hat etwa 860 Einwohner, die 80 Jahre und älter sind. Ziehe man davon die etwa 200 Colditzer ab, die in Heimen wohnen und dort auch geimpft würden, blieben noch rund 550 Menschen in dieser Altersklasse, die sich gegen Corona schützen wollen, so Zillmann: „Unser Ziel ist es, sie alle bis zum 10. April zu impfen.“ Darauf habe er sich mit den Kollegen vom mobilen Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bundes (ABS) geeinigt.

Anita Nimmich und Marco Haucke vom ASB in Leipzig haben 126 Impfdosen dabei, 24 mehr als zunächst geplant. Als das Conny Schicketanz an der Anmeldung erfährt, schreitet sie sofort zur Tat. Weil nun nicht mehr nur 102, sondern sogar 126 Colditzerinnen und Colditzer geimpft werden können, telefoniert sie die Warteliste ab und kann wenig später Vollzug melden: „Hier bleibt keine Dose übrig.“

Enorme logistische Herausforderung

Schicketanz ist Mitarbeiterin vom Bildungs- und Sozialwerk. Das BSW mache sich in besonderer Weise für die Impfung stark, sagt Bereichsleiter Ronny Kriz: „Zunächst wollten wir die Ü 80 wirklich nur für einen Termin in Borna anmelden. Daraufhin meinten zwei Drittel, ihnen sei der Weg bis dorthin zu weit. Also organisierten wir das Impfen selbst. Und siehe da. 80 Prozent sagten, sie kämen entweder mit dem eigenen Auto oder ließen sich von Angehörigen bringen.“

20 Prozent erwiesen sich dagegen als nicht mobil: „Und genau hier setzen wir mit unserem Zubringerdienst an“, sagt Kriz. Er selbst beteiligt sich daran. Mit dem Kleinbus holt er persönlich die 96-jährige Marianne Müller in Zschadraß ab. Deren Sohn Rainer dankt den Organisatoren: „Meine Mutter sitzt im Rollstuhl. Ohne Hilfe hätte das nie und nimmer geklappt. Sie will doch 100 werden.“ Unterdessen erkundigen sich immer mehr Kommunen bei den Colditzern, wie es gemacht wird.

Projekt als Modell für andere Kommunen

Landrat Henry Graichen (CDU) lobt die Initiative: „Colditz ist die erste Kommune im Kreis, die ihre Hochrisikogruppe komplett in Eigenregie schützt – von der Registrierung über die Terminierung bis hin zur zweiten Impfung, die für den 19. März ebenfalls in Hausdorf angesetzt ist.“ Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, so Graichen. Laut Robert-Koch-Institut betrage die 7-Tage-Inzidenz im Kreis 97,6. Das bedeute, dass sich in den letzten sieben Tagen 252 Personen neu infiziert hätten.

Um die Kosten niedrig zu halten, unterstützen etliche Rathausmitarbeiter die Aktion: Katja Knabe, Beate Wolf von Wolffersdorff, Annette Blume, Silka Gläser und Benjamin Loeper sind nur einige von ihnen. Wie alle anderen Helfer sind auch sie negativ getestet. Waltraud Wecke (80) bedankt sich bei Günter Heimholt, der sie bei Einkäufen unterstützt und sie zum Termin nach Hausdorf fährt. Ehe sie die Turnhalle betreten dürfen, wird Fieber gemessen.

Erfrischungsgetränke und viel Zuspruch

Thomas Tänzer vom BSW kümmert sich um all jene, die nach der Impfung zur Sicherheit noch bis zu 30 Minuten warten müssen, ehe sie den Heimweg antreten dürfen. Er reicht Erfrischungsgetränke und hat noch manch nettes Wort auf den Lippen. Zufall oder nicht: Zeitgleich zur Impfaktion legt eine Abordnung des Colditzer Männerchores ein Blumengebinde auf dem Friedhof nieder. Damit ehren die Sänger ihren Leiter Albert Peter Bräuer, der im Januar nach Corona-Infektion verstorben war.

Von Haig Latchinian