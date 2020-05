Pläne für 90 Jahre altes Milchhaus Pötzschau

Rötha/Pötzschau

Im Röthaer Ortsteil Pötzschau gibt es ein fast neunzig Jahre altes Milchhäuschen. Seit 1934 brachten die Bauern die frisch gemolkene Milch dorthin, von wo sie für die Fahrt zur Molkerei abgeholt wurde. Nachdem das kleine Häuschen, das so ziemlich in der Mitte von Großpötzschau steht, seinen ursprünglichen Zweck verloren hatte, wurde eine öffentliche Wäschemangel hineingebaut.

Die, weiß Jens Dittrich, Stadtratsabgeordneter aus Pötzschau, wurde vor rund zehn Jahren geschlossen. Heute nutzt der Wirtschaftshof der Stadt Rötha das Milchhäuschen als Lager, unter anderem für Verkehrszeichen und Absperrmaterial.

Anzeige

Doch dafür, das sagten sich einige der neueren Einwohner von Pötzschau, ist es zu schade. Ortsvorsteher Andreas Laux ist einer derjenigen, die vor Jahresfrist mit der neuen Wählervereinigung „Bürger für Pötzschau“ zur Wahl des Ortschaftsrates angetreten waren. Damals begann die Gruppe, sich auch über einen Treffpunkt für die Leute aus dem Ort Gedanken zu machen. Den es nicht mehr gibt, seit der Gasthof geschlossen ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Idee wurde bei Wettbewerb eingereicht

„Das hier könnte einer sein“, sagt Andreas Laux und blickt auf das kleine Häuschen. Die zündende Idee kam schließlich von Stefan Wagner. Der wohnt erst seit einem Jahr in Pötzschau, lebte zuvor im Nachbarort Dreiskau-Muckern und hatte in Brandenburg mal eine Tauschbibliothek in einem Bauwagen gesehen.

So etwas könnte auch aus dem Milchhäuschen werden, dachte sich Wagner. Nach Gesprächen im Ortschaftsrat und mit der Stadtverwaltung formulierte er die Idee und reichte sie beim Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum" des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung ein.

Das Vorhaben landete dort zwar nicht so weit vorn, wie der diesjährige Sieger, der Frohburger Bürgerverein JaLiMeu. Der will eine Bauhütte einrichten, um die alte Dorfschule Jahnshain klimafreundlich mit Recyclingmaterialien zu modernisieren, wofür er 25 000 Euro bekommt.

Nicht nur Bücher, auch Samen können getauscht werden

Die Pötzschauer dürfen sich aber immerhin noch über 5000 Euro für ihr Vorhaben freuen. Mit vereinten Kräften wollen sie das kleine Häuschen restaurieren, Wildholz-Regale einbauen und eine Sitz- und Leseecke.

Mit dem Tausch von Büchern sind die Ideen dabei noch nicht erschöpft. Peggy Schöne, die gleich nebenan wohnt, steuerte den Vorschlag bei, in einer Ecke des 25-Quadratmeter-Baus selbst gezogene Samen zum Tausch auszulegen. Inka-Gurken, verschieden Tomatensorten, Cornichons und spanische grüne Paprika sind nur einige der Pflanzen, die in Pötzschauer Gärten reifen.

Ein älterer Einwohner, der gerade vorbeikommt, würde das mit dem Tauschen sogar noch weiter fassen und alten Hausrat mit einbeziehen. „Hauptsache nicht abreißen“, sagt er.

Die Gefahr dürfte nicht bestehen, angesichts des neuen Vorhabens der Pötzschauer um Stefan Wagner. Das soll, kündigt Stadtrat Dittrich an, jetzt noch konkreter im Ortschaftsrat und im Stadtrat besprochen und mit der Stadt abgestimmt werden. Dann könnte es Ende Juni/Anfang Juli mit den praktischen Arbeiten losgehen.

Von André Neumann