Neukieritzsch

Nach der Vorstellung der geänderten Pläne für den Windpark Breunsdorf durch die Mibrag hat sich der Neukieritzscher Gemeinderat Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport) enttäuscht gezeigt. „Ich habe gehofft, wenigstens die vier vorderen Windräder vom Ortskern weiter wegzubekommen. Der Kompromissvorschlag von Landrat Graichen hatte ja sogar in Aussicht gestellt, die vorderen acht Windenergieanlagen zu versetzen“, sagte er der LVZ.

Im Windpark Breunsdorf westlich von Neukieritzsch und direkt südlich an der Bundesstraße 176 will das Bergbauunternehmen Mibrag 17 Windräder aufstellen. Die erste Reihe, mit 1000 Meter Abstand zu den westlichsten Häusern am dichtesten an Neukieritzsch gelegen, sollte ursprünglich aus vier Anlagen bestehen.

Vermutung: Windpark wird noch größer

Davon will die Mibrag jetzt zwei weglassen und die später weiter im Süden des Windparkes aufbauen. Die dritte Anlage der ersten Reihe wird leicht von Neukieritzsch weg verschoben. Der kürzeste Abstand zu bewohntem Gebiet vergrößere sich so auf 1253 Meter. Die Windräder neuester Generation werden bei aufgestellter Spitze knapp 250 Meter hoch sein, die Nabe befindet sich in 167 Meter Höhe.

Ludwig befürchtet, „dass die 17 Windenergieanlagen noch nicht das Ende des Windparks sind“. Man müsse kein Prophet sein, um zu wissen, „dass mehr Flächen für das Erreichen der Klimaziele notwendig sind“. Angesichts der Vorstellungen der Neukieritzscher und derer der Mibrag sei der jetzt verkündete Kompromiss für ihn aber „bei Weitem kein Treffen in der Mitte“.

Betroffenheiten verschieben sich

Die Mibrag will sich wegen des Kohleausstiegs unter anderem mit Windenergie und späterer Wasserstoffproduktion zu einem modernen Energiedienstleister wandeln. Sie betont in dem Zusammenhang die Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern. „Das kann ich auch nachvollziehen“, sagt Ludwig. Es gebe aber auch die Bürger von Neukieritzsch, die nach Beendigung des Tagebaus ein „Recht auf Wiederherstellung der geschundenen Tagebaulandschaft“ hätten.

Mit der leicht veränderten Architektur des Windparkes werden die Bewohner im Bereich der Zöllsdorfer Straße und der Straße Am Sportplatz entlastet. Die kürzesten Abstände zu Windrädern ergeben sich nun für den Süden der Siedlung an den Bruchteichen und für die LPG-Straße. Jens Peter, der als einer der Vertreter der Bürgerschaft an der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung teilnahm, wirft der Mibrag vor, bewusst spalten zu wollen.

Gemeinde will unabhängige Visualisierung

In der Sitzung hatte Peter eine Klage gegen den Regionalen Planungsverband wegen einer angeblich unzulässigen Planung der Windenergie-Vorrangfläche auf einem Bergbau-Areal als Möglichkeit erwähnt. Der LVZ sagte er hinterher, dass es so weit noch nicht sei. Zunächst würden sich Betroffene im Rahmen des anstehenden Genehmigungsverfahrens äußern. Zudem treffen sich in dieser Woche noch einmal alle Beteiligten in Neukieritzsch, um die Situation zu erörtern.

Noch während der Veranstaltung des Kommunalparlamentes wurde erwogen, dass die Gemeinde eine unabhängige Sicht zu den bisher kursierenden Vorstellungen über die optische Wirkung des künftigen Windparkes beisteuern könnte. Bisher haben die Mibrag, ein Gemeinderat sowie Bürger über einen Profi-Fotografen Visualisierungen in Umlauf gebracht.

Gemeinderat Werner Winkler (Freie Wähler/Sport) empfahl, eine Darstellung von einem unabhängigen Büro anfertigen zu lassen. Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) hatte zunächst das gleiche Ansinnen und kündigte an, die Gemeinde könnte dazu ein Gutachten in Auftrag geben. Ob es dazu kommt, ist allerdings noch offen. Da die Mibrag den Park, wie vorgestellt, bauen wolle und kein Raum für Debatten mehr sei, deutete Hellriegel nach Gesprächen mit Abgeordneten an, müsste die Kommune das Geld für die Visualisierung nicht mehr ausgeben.

Von André Neumann