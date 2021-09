Planungsstart für Areal von Röthas früherer Obstweinschänke angekündigt

Rötha

Mit einer Bürgerfragestunde beginnt am 23. September die nächste Sitzung des Stadtrates in Rötha. Das wichtigste Thema auf der Tagesordnung sind Pläne für das Areal der Obstweinschänke am Röthaer Stausee. Es geht um die Aufstellung eines Bebauungsplanes, mit dem allgemeines Baurecht geschaffen werden soll. Zu der Debatte wird der Investor erwartet, ein Immobilienunternehmer aus Chemnitz.

Darüber hinaus sollen die Schließzeiten für die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ und den Hort „Schlaue Füchse“, beides in Rötha, sowie den Hort „Räuberhöhle“ in Espenhain festgelegt werden; es geht um einen Teil der Sommerferien. Auch die pädagogischen Tage in den städtischen Einrichtungen werden bestimmt.

Die öffentliche Sitzung beginnt 19.30 Uhr im Volkshaus in der August-Bebel-Straße 63.

