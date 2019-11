Platte in Kitzscher soll zu Wohnpark für Senioren werden

Kitzscher

In Kitzscher sollen in den kommenden zwei Jahren rund 170 seniorengerechte Wohnungen entstehen. Das kündigte Günther Rieker vom Unternehmen Best Projekt Management AG in Kitzscher an.

Für den „Seniorenwohnpark am Leipziger Neuseenland“ will das in der Schweiz beheimatete Unternehmen zwei der Plattenbaublöcke an der Leipziger Straße sanieren und zusätzlich ein Gebäude für Pflegeeinrichtungen bauen.

Es geht um die beiden südlichen Blöcke in der Braußwiger und in der Thierbacher Straße. Rieker machte bei der Vorstellung des Projektes auf einer Sitzung des Stadtrates deutlich, dass es sich bei dem Projekt nicht um ein Altersheim und auch nicht um betreutes Wohnen handele.

Bewohner können bei Bedarf Pflegeleistungen in Anspruch nehmen

Dennoch könnten die Bewohner bei Bedarf Pflegeleistungen in Anspruch nehmen. Das sei, so Rieker, sogar bis zur Pflegestufe fünf möglich. Die Kapazitäten dafür würden in dem noch zu bauenden dritten Block geschaffen, der an einer Stelle entstehen soll, an der vor einigen Jahren ein Haus abgerissen worden war.

In dem Gebäude will Best Projekt Management auf drei Etagen eine Tagespflege, eine Kurzzeitpflege und eine Demenz-Pflegeeinrichtung unterbringen.

Die Wohnungen in den beiden zu sanierenden Blöcken sollen 40 bis 100 Quadratmeter groß sein und alle neue, verglaste Balkone bekommen. Die Zugänge werden barrierefrei gebaut, außerdem sollen alle Etagen mit Aufzügen zu erreichen sein.

Aus Plattenbau in Kitzscher sollen keine Luxuswohnungen werden

Rieker kündigte an, dass keine Luxuswohnungen gebaut würden. Er versprach zugleich Mietpreise zwischen fünf und zehn Euro und sehr geringe Betriebskosten. Bei dem Konzept, das versicherte Rieker, würde auf den Mietpreis keine Servicepauschale für das Vorhalten von Pflegeleistungen aufgeschlagen, wie das beim klassischen betreuten Wohnen üblich ist.

Das Konzept sei auch für Pflegedienste lukrativ. Die müssten nicht mit dem Auto zu ihren Klienten fahren, sondern könnten diese auf kurzem Weg erreichen.

Rieker, der bei Best Projekt Pressesprecher und Projektmanager ist, präsentierte in Kitzscher auch schon einen Zeitplan für das Vorhaben. Die Sanierung des ersten Blockes, der in der Braußwiger Straße steht, soll spätestens im kommenden Frühjahr beginnen und nach zwölf Monaten abgeschlossen sein. Mit dem parallel stehenden Block zwei in der Thierbacher Straße will das Unternehmen im Herbst nächsten Jahres beginnen und ebenfalls nach zwölf Monaten fertig sein.

Sanierung der Wohnblöcke kostet 18 Millionen Euro

Allein die Sanierung der beiden Wohnblöcke werde rund 18 Millionen Euro kosten, kündigte Rieker an. Für den Bau des neuen Pflege-Gebäudes wurden noch keine Kosten und auch kein Zeitpunkt genannt. Der Bau soll nach Vorliegen der Baugenehmigung beginnen und rund 15 Monate dauern.

Stadtrat Hartmut Harbich begrüßt das Projekt des Schweizer Investors. Quelle: privat

Trotz einiger Zweifel an der Finanzierbarkeit des Vorhabens und der Bezahlbarkeit des Angebotes für die potenziellen Mieter stieß das Projekt auf breite Zustimmung im Stadtrat. Hartmut Harbich ( CDU) kommentierte: „Das Projekt finde ich gut, das Risiko liegt beim Investor.“

Rieker kündigte an, dass die Wohnungen natürlich nicht nur mit Bürgern aus Kitzscher gefüllt werden könnten. Auch im Umfeld gebe es nichts Vergleichbares. Der Bedarf sei vorhanden, zeigte Rieker sich überzeugt angesichts von Studien, die sowohl zunehmende Überalterung als auch wachsenden Mangel an Wohnraum voraussagen.

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler), der noch vor wenigen Jahren einen Abriss der beiden Blöcke favorisierte, zeigte sich jetzt erfreut über die angekündigte Entwicklung. Nach der Erschließung des Wohngebietes für jüngere Familien und dem beginnenden Bau einer neuen Kindertagesstätte, sagte er, werde jetzt auch etwas für die Älteren getan.

Von André Neumann