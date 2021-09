Pödelwitz bleibt – und feiert mit einem Dorffest seine Zukunft

Groitzsch

Der Stein, der den verbliebenen Pödelwitzern vom Herzen fiel, als es hieß, dass der kleine Groitzscher Ortsteil nicht Opfer der Kohle wird, müsste weit zu hören gewesen sein. Denn jahrelang hatten die letzten Dorfbewohner, die sich strikt geweigert hatten, ihre Heimat zu verlassen, um den Erhalt des Ortes gekämpft. Letztlich mit Erfolg – der nicht nur auf die Bewohner zurückzuführen ist, sondern auch darauf, dass Pödelwitz in der Zwischenzeit deutschlandweit zu einem Symbol im Kampf gegen die Kohle geworden war.

Nun feiert der Ort (die Kirchgemeinde ist im zuvorgekommen) ausgelassen und fröhlich sein erstes Dorffest seit der Entscheidung, dass Pödelwitz bleibt. Und zwar – wie es heißt – „als Dankeschön an alle Beteiligten im Widerstand und als Start in die Zukunft von Pödelwitz“. Am 18. September zeigt der Ort, dass es ihn gibt, dass etwas mehr Leben zurückkehrt. Auch wenn ein Großteil der Häuser dem Bergbauunternehmen Mibrag gehört, das die Umsiedlung zahlreicher einstiger Pödelwitzer unterstützt und finanziert hatte.

Der Kampf um den Erhalt von Pödelwitz ist erfolgreich. Neben der Freude darüber geht es jetzt um die künftige Entwicklung des Dorfes. Quelle: Jens Paul Taubert

Ideen zur Zukunft des Dorfes stehen auf dem Programm

Ziel des Dorffestes ist es nun, die Vision für „Pödi“ – wie der Ort mittlerweile von einigen genannt wird – „begreifbarer und temporär erlebbar“ zu machen. Gefeiert werden soll vor allem mit allen am Dorf interessierten Menschen. Auf dem Programm, das am Sonnabend, 15 Uhr, beginnt, stehen aber auch Diskussionen über Ideen zur Zukunft des Ortsteils. Schon ab 11 Uhr ist die mobile Saftpresse „Abbl-Most-Taxi“ zur Stelle.

Im Zentrum des Dorfes wird es eine größere Hauptbühne geben, die für Auftritte aller Art genutzt werden kann. Verteilt sind weitere Feststandorte zu finden. Unter anderem bietet der Dorfladen „Pödelwitz’ gemeinsame Speisekammer“ Produkte aus dem Ort und eine Kleider-Tausch-Ecke an. Die offene Werkstatt Rödelwitz richtet mehrere Workshops aus: Papierschöpfen, Siebdruck, Kickerrampe und Nistkästen bauen, eine Foto-Aktion.

Das Naturschutzzzentrum „Grüne Grube“ macht sich zum Spaziergang auf. Der Naturkindergarten „Pödelwitzer Wühlmäuse“ bäckt am Lagerfeuer Stockbrot. Abends zeigt der Leipziger Festivalveranstalter GlobaLE den Film „Brückenjahre“ zeigen. Und auf einem Open-Air-Floor kann durch die Nacht getanzt und gefeiert werden.

Planungen für Wohnzentrum werden vorgestellt

Weiterhin auf der Agenda stehen Informationen zu den Planungen für ein Wohnzentrum für Menschen mit Einschränkungen. Angedacht ist, diesen Personen mit leichten Tätigkeiten bei der solidarischen Landwirtschaft sowie anderen niedrigschwelligen Angeboten bei örtlichen Betrieben Räume zu schaffen, in denen sie einer Arbeit nachgehen können. Das entsprechende Pflegepersonal soll die Möglichkeit bekommen, mit den Familien in Pödelwitz zu wohnen.

