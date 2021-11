Pödelwitz hat Zukunft: Verein will Dorf zum Wohnen, Arbeiten und Leben

Groitzsch

Bis vor wenigen Monaten noch war der Groitzscher Ortsteil Pödelwitz dem Tode geweiht. Stand doch das kleine Dorf dem Braunkohleabbau im Weg. Inzwischen ist geklärt: Pödelwitz bleibt und fällt nicht dem Tagebau zum Opfer. Weshalb der Ort begehrter ist als je zuvor. Und zwar ausgerechnet bei jungen Leuten, die die Großstadt gegen das beschauliche Dorfleben eintauschen wollen. Und eben die haben einen Verein gegründet, um das Fleckchen Erde aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und zu beleben. „Pödelwitz hat Zukunft“ heißt der Verein, den mittlerweile schon mehr als 100 Menschen unterstützen, die hier heimisch werden wollen.

Konzept dem Stadtrat Groitzsch vorgestellt

„Es sind Menschen, die den Ort beim Kampf um dessen Erhalt kennengelernt haben, die hier gelebt haben und immer noch leben“, sagte Franziska Knauer, die den Stadträten bei der Sitzung am Donnerstag das Konzept vorstellte. Unterstützung bekam sie dabei von Nora Mittelstädt und Sebastian Schöne. Und auch Pfarrerin Friederike Kaltofen von der Kirchgemeinde Groitzsch gehört zum Verein und warb bei dem Gremium darum, die Entwicklung von Pödelwitz voranzutreiben und dem Verein helfend zur Seite zu stehen.

Solidarische Landwirtschaft und betreutes Wohnen

Daran, dass Pödelwitz zu einem bundesweit einmaligen Modell-Dorf werden könnte, ließ Kaltofen keinen Zweifel. Denn der Ort solle nicht nur Schlafstätte werden, sondern ein Dorf zum Leben, Arbeiten und Wohnen. Wobei der Verein beim Thema Arbeiten und Wohnen einen inklusiven Ansatz verfolge. Das vorliegende Konzept sieht eine Einrichtung für betreutes Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie generationenübergreifendes Wohnen vor.

„Arbeit finden die Menschen dann zum Beispiel in der solidarischen Landwirtschaft“, erklärte Mittelstädt. Heißt konkret: Die Verbraucher kooperieren auf lokaler Ebene mit einem oder mehreren Partner-Landwirten, nehmen die Produkte ab und werden in die Produktion einbezogen. Arbeitsplätze würden aber auch aufgrund der verschiedenen Wohnformen entstehen.

So hätten Trägerunternehmen aus der Pflege bereits Interesse signalisiert, auch in Pödelwitz tätig zu werden. „Insgesamt können für das betreute und generationenübergreifende Wohnen 40 bis 50 Arbeitsplätze entstehen“, rechnete Schöne vor. Darüber hinaus werde der Ort dann auch für Dienstleistungsanbieter interessant. Also unter anderem für Gastronomie, eine Dorfkantine.

Erste Finanzpartner stehen Verein schon zur Seite

Dass das Konzept des Vereins bereits auf recht festen Füßen steht, wurde spätestens klar, als Mittelstädt, Schöne und Knauer über Finanzpartner sprachen. So steuere etwa das Bundesumweltministerium Geld bei. Zudem habe der Verein erst kürzlich den von Sachsen ausgeschriebenen Wettbewerb „Eku Zukunftspreis für Energie, Klima, Umwelt“ gewonnen. Weshalb der Verein bereits zum kommenden Jahr drei hauptamtliche Mitarbeiter einstellen wolle und werde.

Großteil der Grundstücke gehört der Mibrag

Dennoch gibt es eine große Hürde für das Vorhaben, wie auch der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) betonte. Und zwar die Eigentumsverhältnisse. Denn viele der Grundstücke in Pödelwitz gehören dem Bergbauunternehmen Mibrag. Das hatte, als noch feststand, dass der Ort abgebaggert werden kann, zahlreiche Flächen und Häuser gekauft und die Umsiedlung der Pödelwitzer finanziert. „Das Konzept hat noch Ecken und Kanten. Und ohne die Mibrag wird das ganze Vorhaben nicht gelingen“, machte der Rathauschef deutlich. Er appellierte an den Verein, das Bergbauunternehmen als Partner zu sehen und nicht als „Feind“.

Eine andere Unwägbarkeit sieht Kunze im noch unsicheren Termin des endgültigen Kohleausstiegs. „Vieles wird noch Zeit brauchen. Wir wollen aber nicht auf der Bremse stehen“, sagte er abschließend.

