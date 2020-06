Groitzsch/Pödelwitz

Nach dem Widerstand kommt die Vision. Mit „ Pödelwitz hat Zukunft“ haben die Bewohner des lange von der Kohle-Abbaggerung bedrohten sächsischen Dorfes ein Maßnahmepapier überschrieben. Ihre Bürgerinitiative Pro Pödelwitz hat darin mit zahlreichen Bündnispartnern Aspekte für eine positive Entwicklung vorgelegt, heißt es in einer Mitteilung. Vorgesehen ist unter anderem, dass sich der Groitzscher Ortsteil vollständig mit erneuerbaren Energien selbst versorgen soll, kleine Betriebe und Genossenschaften entstehen und Menschen aller Generationen zusammenleben. Dieser „ Dorfentwicklungsplan“ ist bei den Sächsischen Mitmach-Fonds“ für eine Förderung ausgewählt worden.

Wiederbelebung nach dem Kampf um den Erhalt

„Wir haben über zehn Jahre für den Erhalt unseres Dorfes gekämpft“, sagt Einwohner und Pro-Pödelwitz-Sprecher Jens Hausner. „Jetzt wollen wir zusammen mit den Entscheidungsträgern auf Kommunal- und Landesebene die Wiederbelebung des Ortes planen und umsetzen.“ Das Maßnahmenpapier solle dafür die Basis sein. „ Pödelwitz hat das Potenzial, ein Vorzeigeprojekt für den Strukturwandel in der Region zu sein – demokratisch, ökologisch und sozial. Packen wir’s an!”

Einwohner und Pro-Pödelwitz-Sprecher Jens Hausner vor dem wohl größten Transparent im Dorf an seinem Grundstück. Quelle: Frank Schmidt

Rechtssicherheit herstellen – Grundstücke an junge Familien geben

Zunächst müsse allerdings Rechtssicherheit für das Dorf hergestellt werden. Die sächsische Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag Anfang Dezember 2019 zwar für den Erhalt des Dorfes ausgesprochen. Noch aber gilt das ,,Vorbehaltsgebiet Braunkohleabbau“ im Braunkohleplan für den Tagebau Vereinigtes Schleenhain weiter für den Ort. Dann sollten Gebäude und Grundstücke, die inzwischen im Besitz des Braunkohle-Konzerns Mibrag sind, in staatliche Hand übergehen, sodass sie an junge Familien und Gruppen für den Eigenbedarf verkauft werden können.

Vision vom „Dorf der kurzen Wege“

Im Papier, das die Pödelwitzer bereits ausführlich mit dem Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) diskutierten, entwerfen sie ein Zukunftsbild eines „Dorfes der kurzen Wege“, in dem es Arbeitsplätze im Handwerk, einem Gasthof und der Landwirtschaft gibt. In der ehemaligen Schule soll ein Seminarhaus entstehen. Neubauten soll es nicht geben, die historischen Gebäude sollen erhalten werden. Und die umliegenden Tagebaue müssten nach ihrer Nutzung zu Naturschutzgebieten erklärt werden. Der riesige Investitionsstau – wegen der geplanten Abbaggerung – müsse beseitigt werden.

