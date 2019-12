Das neue Jahr bringt eine Menge Überraschungen für die Städte und Gemeinden im Landkreis. So erhält Groitzsch einen warmen Geldregen von der Nasa, Abba feiert das Comeback in Borna und Rochlitz bekommt wieder eine Bahnanbindung.

Die LVZ hat für ihre Leser einen Blick in die Kugel geworfen und verrät, was sich 2020 in der Region tut. Quelle: Kzenon - Fotolia