Groitzsch/Pödelwitz

Zwei junge Frauen sitzen im Schneidersitz auf der Dorfwiese und unterhalten sich französisch. Parlez-vous allemand (Sprechen Sie deutsch)? „Na klar“, lacht die eine, „wir sind doch aus Leipzig. Wir üben nur.“ Es ist Freitagabend und in Pödelwitz beginnt das zweite Klimacamp Leipziger Land.

Fast eintausend Klimaaktivisten werden bis zum 12. August in dem 23 Einwohner zählenden Dorf am Rand des Mibrag-Tagebaus Vereinigtes Schleenhain erwartet. Ein Großteil von ihnen reist mit der S-Bahn bis Neukieritzsch und sattelt dann aufs Fahrrad um, die meisten haben Zelte und Rucksäcke auf ihren Gepäckträgern verstaut, manche tragen noch eine Gitarre auf dem Rücken.

Müll wollen die Teilnehmer kaum produzieren

Ein bisschen erinnern die Bilder an Jugendtreffen, nur dass überall im Dorf selbstgezimmerte Trockentoiletten, wassersparende Waschbecken und Duschen aufgestellt sind, es reichlich Trinkwasserstellen zum Flaschenbefüllen gibt und dass der Campstrom von Solarmodulen erzeugt wird. Müll wollen die Gäste so wenig wie möglich produzieren.

Erster Tag beim Klimacamp Pödelwitz. Quelle: Kathrin Haase

Zum Auftakt sprachen am Freitagabend der Ex-Thomaspfarrer Christian Wolff und Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel in der Dorfkirche. Sie thematisierten den Mord an dem achtjährigen Jungen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, sie sprachen über deutsche Flüchtlingspolitik, aber auch über Heimatverlust und Heimatliebe – und über Hasskommentare im Internet.

Krumbiegel liest die Facebook-Kommentare nicht mehr

„Ich bin ein extrem Shitstorm erprobter Mensch“, meinte Krumbiegel, doch mittlerweile lese er die Kommentare auf seiner Facebookseite nicht mehr und habe sich ein dickes Fell wachsen lassen. „Früher hat mich das ehrlich durcheinander gebracht, aber jetzt lasse ich das nicht mehr an mich ran. Man sollte die Leute wirklich rechts liegen lassen.“ Wenn ehrliche, fundierte Kritik geübt werde, finde er das immer cool, doch sobald jemand ihn und seine Familie mit Mord bedrohe, fehlen ihm jegliches Verständnis dafür.

Eine Woche lang zeigen die Klimacamper in Pödelwitz Flagge und wollen dem vom Braunkohletagebau bedrohten Dorf den Rücken stärken. In über 100 Workshops und Podiumsdiskussionen entwickeln sie Konzepte für eine solidarische, ökologisch gerechte Gesellschaft, sagt Campsprecherin Nina Beck. Zudem ist die Degrowth-Sommerschule zu Gast und wird in mehrtägigen Kursen nach Alternativen zur Wachstumsgesellschaft suchen. „In einer Welt mit begrenzten Ressourcen ist unendliches Wachstum nicht möglich und führt zu Ausbeutung von Mensch und Natur. Das sehen wir hier vor Ort, wo in Zeiten der Klimakrise ein ganzes Dorf für die Profite eines Konzerns weichen soll.“

Soziale und ökologische Auswirkungen debattiert

Das Auftaktpodium am Samstagabend befasst sich mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen globaler Ressourcen-Ausbeutung. Mit dabei: Jens Hausner von der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz, die Anti-Kohle-Aktivistin Mai Jebing aus Indonesien und Emiliano Teran Mantovani, ein venezolanischer Soziologe. Darüber hinaus finden mehrere Strategiekonferenzen statt, berichtet Nina Beck. So treffe sich das internationale Bündnis #by2020weriseup und die bundesweite Initiative Tagebau-Betroffener „Alle Dörfer Bleiben!“.

Beim Dorffest reichen sich die Pödelwitzer und ihre Gäste am Sonntagnachmittag symbolisch die Hände. Zum sprichwörtlichen Tanz am Tagebaurand sind neben Livemusik und Kinderspielen, einem Pizza- und Crepesbäcker auch ein Mitmachtheater vorbereitet.

Von Kathrin Haase