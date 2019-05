Borna

Das AfD-Büro von Borna blieb am 1. Mai verschlossen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten in der Zeit zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens unbekannte Täter mittels einer unbekannten Substanz die Tür zum Büro einer Partei verklebt. Die Tür habe sich nicht mehr öffnen lassen, hieß es weiter.

Staatsschutz hat Ermittlungen übernommen

Außerdem sei auf eine Scheibe neben dem Eingang mittels schwarzem Farbspray eine „politische Botschaft“ gegen diese Partei aufgesprüht worden. Über den Inhalt wurden keine Angaben gemacht.

Die Höhe des Sachschadens steht noch aus. Das Dezernat Staatsschutz der Polizeidirektion Leipzig hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Von Birgit Schöppenthau