Politischer Autokorso ärgert Karnevalisten in Groitzsch und Pegau

Groitzsch/Pegau

Am Wochenende vorm Faschingsdienstag, wie dem aktuellen, gibt es in der Elsterregion eigentlich nur ein Thema: Karneval. Bei den zwei großen Umzügen – sonnabends in Pegau und sonntags in Groitzsch – sind nicht nur Hunderte Kostümierte beteiligt, sondern Tausende auf den Straßen als Zuschauer dabei. Und danach wird ausgiebig weitergefeiert. Diesmal haben die Vereine wegen der Corona-Pandemie ihre Veranstaltungen abgesagt. Jetzt aber springen Trittbrettfahrer auf die Tradition auf.

Autokorso mit politischem Thema

Für den Sonntagnachmittag wurde der „1. Offizielle Autokorso Groitzsch-Pegau“ angekündigt. Mit den Schlachtrufen „Pegau helau“ und „Groitzsch oho“, einem Clowns- und einem Teufels-Smiley und dem Hinweis auf die Faschingskostüme wird eine Nähe zu den Karnevalsvereinen in beiden Städten angedeutet. Das Thema „Für Freiheit u. Demokratie. Schluss mit Maskenball & Co.“ zeigt allerdings klar eine politische Ausrichtung des Ereignisses. Die die Ablehnung der staatlichen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie mehr als vermuten lässt.

Anzeige

Karnenvalsvereine lehnen Aufruf ab

Das sorgt bei den Umzugsvereinen für Entrüstung. „Wir sind sprachlos und enttäuscht, dass man mit unserem Schlachtruf und dem unserer Nachbarstadt diesen Aufruf startet“, heißt es auf der Facebook-Seite des Pegauer Karneval-Klubs (PKK). „Gemeinsam stehen wir im Austausch mit dem Groitzscher Carneval Club von 1965 e. V. und distanzieren uns von diesem Schreiben!“ Was der GCC auf seiner Seite bestätigt: „Der Aufruf stammt nicht von uns, und wir unterstützen dies auch keinesfalls.“

In den sozialen Netzwerken kursiert dieser Aufruf. Sowohl der Groitzscher Carnevalsclub als auch der Pegauer... Posted by Groitzscher Carneval Club von 1965 e.V. on Wednesday, February 10, 2021

Schlachtrufe und Umzugstermin ungefragt vereinnahmt

Kurz nachdem Faschingsjünger die Mitteilung entdeckt hatten, nahmen die beiden Präsidenten am späten Mittwochabend Kontakt zueinander auf und sprachen sich ab. „Das Plakat gefällt mir überhaupt nicht“, sagt Hendrik Fleischer vom GCC. Er möchte nicht mit den Ansichten in Verbindung gebracht werden. „Aber auch wenn wir nicht beteiligt sind, bleibt doch was an uns hängen.“ Weil ja der Termin des Groitzscher Umzugs besetzt werde. Missfallen äußert ebenso Heiko Günther, Chef beim PKK. Der Verein werde in eine politische Auseinandersetzung reingezogen. „Dass einfach, ohne uns zu fragen, unser Schlachtruf verwendet wird, ärgert mich am meisten.“

Strecke für Autokorso noch unklar

Ein Organisator ist auf dem in sozialen Netzwerken verbreiteten Aufruf zum Autokorso nicht angegeben. Allerdings wurde die Veranstaltung beim Landratsamt angekündigt. „Der Anmelder ist eine Privatperson“, teilt Behördensprecherin Brigitte Laux auf Nachfrage am Donnerstag mit, nennt aber keinen Namen. Es „werden circa 50 Personen“ erwartet. Über die vorgesehene „Strecke befinden wir uns noch in der Abstimmung“, informiert sie weiter. Über spezielle Corona-Regeln sagt sie nichts.

Stadt Groitzsch hält sich zurück

Bereits am Mittwoch war eine Mitteilung vom Landratsamt im Rathaus Groitzsch eingegangen, bestätigt Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Darin werden ein Redner, Megafon und Lautsprecher, Fahnen und Transparente genannt. Und zwei Ordner, je einen für 25 Teilnehmer. Die Stadt muss darauf nicht reagieren, so Kunze. Vorbereitungen für den Sonntag gebe es nicht.

Die plante aber der GCC. „Wir hatten für die Umzugszeit eine Kleinigkeit vor“, meint Hendrik Fleischer. „Die werden wir nun jedoch weglassen, um nicht in die andere Veranstaltung reinzugeraten.“

Pegaus Narren mit kleiner Faschingsaktion

Der PKK hält dagegen an seinem Vorhaben fest, für den Tag zuvor. Der Verein hat die Einwohner unter dem Motto „Pegau wird bunt 2.0“ aufgerufen, Fenster, Türen und Häuser zu schmücken. „Wie schon zum 11.11.“, sagt Sprecherin Francis Günther-Köhler. „Und dann soll es am Sonnabend einen ganz kleinen Umzug geben. Unser Prinzenpaar fährt im Karnevalswagen mit Musik durch die Stadt, um zu zeigen: Wir sind noch da.“ Die Leute sollen aus den Fenstern zusehen und sich freuen, Gruppenansammlungen seien nicht erwünscht. „Wir möchten, dass der Faschingsgedanke nicht völlig verloren geht“, fügt Präsident Günther hinzu.

Achtung nicht vergessen! Unter dem Motto „Pegau wird bunt 2.0“ möchten wir aufrufen, Eure Häuser und somit die Stadt... Posted by Pegauer Karneval-Klub e.V. on Tuesday, February 9, 2021

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz