Polizei-Einsatz: Notfallplan an Bornaer Dinterschule funktioniert

Auch einen Tag nach dem großen Polizeieinsatz an der Bornaer Dinterschule spielte das Thema noch eine große Rolle an der Schule. So standen am Mittwoch Klassenleiterstunden in allen Klassen auf dem Plan. Außerdem wurde der Dienstagvormittag in einer Lehrerkonferenz ausgewertet. Am Dienstag waren Einsatzkräfte der Polizei angerückt, nachdem ein Mädchen erzählt hatte, es habe einen bewaffneten Mann im Schulgebäude gesehen. Das hatte sich nach Polizeiangaben am Ende nicht bestätigt.

Lehrer wissen, was zu machen ist

Schulleiterin Doreen Snicinski erklärte gegenüber der LVZ, die Lehrer hätten nach Einschätzung der Polizei richtig und professionell gehandelt. Die Pädagogen hatten sich mit ihren Klassen in den Zimmern verbarrikadiert sowie Türen und Fenster (ab-)geschlossen – ganz so, wie es der entsprechende Notfallplan vorsieht. Dabei handelt es sich nicht um ein zehnseitiges Papier, „das ist kurz und knackig“, so die Schulleiterin. Kernpunkt des Notfallplans: die Ruhe bewahren und die Kinder beruhigen. Doreen Snicinski: „Die Lehrer wissen, was zu machen ist.“

Hilfe des Gesundheitsamtes möglich

Dennoch beschäftigte auch die Pädagogen der ungewöhnliche Dienstagvormittag, an dem auch beunruhigte Eltern an die Schule gekommen waren, die ihre Kinder am Ende in die Arme schließen konnten, auch 24 Stunden später noch. Zuvor hatte die Polizei das gesamte Gebäude durchkämmt. Die Schulleiterin kündigte an, dass bei Bedarf auch auf die Hilfe des Gesundheitsamtes des Landkreises zurückgegriffen werden könne, sofern es für Kinder einen speziellen Betreuungsbedarf gebe. Das Thema werde in der Schule sicher noch eine Weile auf der Agenda stehen.

Schreck sitzt noch in den Knochen

Auch für die Pädagogin, seit einem Dreivierteljahr Schulleiterin, war es die erste derartige Situation. Generell würden Notfälle wie etwa Feueralarm, bei dem Schüler und Lehrer das Schulhaus so schnell wie möglich verlassen sollen, trainiert. In den letzten Jahren wegen Corona allerdings nicht. „Da wollten wir Durchmischungen vermeiden“, so die Schulleiterin weiter. Und in den nächsten Monaten sicher auch nicht. Dafür sitzt Schülern und Lehrern der Schrecken vom Dienstag noch zu sehr in den Knochen.

