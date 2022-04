​Borna

Große Aufregung am Dienstagvormittag an der Bornaer Dinter-Mittelschule: Dort rückten Einsatzkräfte der Polizei an. Grund dafür war die Aussage einer Schülerin, die einen Mann mit einer Waffe gesehen habe. Schulleiterin Doreen Snicinski hatte daraufhin die Polizei gerufen.

Die Einsatzkräfte durchkämmten das Schulgebäude, in dem alle Klassen in ihren Zimmern blieben, so wie es der entsprechende Notfallplan vorsieht, erklärte die Schulleiterin auf LVZ-Anfrage. Das Mädchen selbst befand sich bei ihr. Zunächst entdeckten die Einsatzkräfte nichts Auffälliges. Ihre Alarmierung sei „eine Vorsichtsmaßnahme“, so Snicinski weiter. Bei einer Schule mit 500 Schülern sei das unvermeidbar gewesen.

Eine Polizistin sichert den Haupteingang der Schule. Quelle: André Neumann

Der Einsatz dauerte bis gegen elf Uhr. Erst dann durften die Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen. Auf dem Dinterplatz fanden sich im Laufe der Zeit immer mehr beunruhigte und besorgte Eltern und Großeltern ein. Offizielle Nachrichten gab es nicht, alles was nach draußen durchdrang waren Kurznachrichten auf Handys.

Gegen elf verließen Kinder und Jugendliche das Schulhaus

Demnach waren die Kinder und Jugendlichen aufgefordert worden, in ihren Klassenräumen zu bleiben und diese nicht zu verlassen. Die Lehrerinnen und Lehrer blieben bei ihnen. Auch in der Sporthalle blieben Schüler. Bilder, die Kinder an ihre Eltern schickten, zeigten unter anderem, wie Türen von innen mit Tischen und Stühlen verbarrikadiert worden waren.

Während des Polizeieinsatzes in der Dinterschule wegen eines mutmaßlichen Bewaffneten im Haus blieben die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen und verbarrikadierten von innen die Türen. Quelle: privat

Erst nach einer Weile sprach ein Polizeibeamter auf dem Platz zu den Wartenden. „Nach jetzigem Stand ist alles gut“, waren seine Worte. Was darauf hindeutete, dass die mit Waffen und Schutzausrüstung ausgestatteten Polizisten im Haus offenbar niemanden gefunden hatten. Der Beamte bat um Geduld. Die Kinder würden erst hinausgelassen, wenn das gesamte Schulhaus einschließlich Nebengebäude durchsucht worden sei.

Wenig später machte sich dann endgültig Erleichterung breit, als er den Eltern und Angehörigen mitteilte, dass die polizeilichen Maßnahmen jetzt beendet seien und die Kinder nach Hause könnten. Zwei Polizistinnen sperrten die Straße vor der Schule, während die Schülerinnen und Schüler klassenweise das Haus verließen. Am Haupteingang verabschiedeten die stellvertretende Schulleiterin und die Schulsekretärin sie mit beruhigenden Worten.

Kinder aus der Ukraine besonders geängstigt

Am längsten mussten die Eltern und Angehörigen warten, deren Kinder gerade Sport hatten, als der Notfallplan anlief. In vielen Gesichtern der aus dem Haus Kommenden war Anspannung zu erkennen. „Ich hatte wirklich Angst“, gestand ein 15-Jähriger. Andere sprachen von zitternden Knien und waren vor Angst noch blass oder rot im Gesicht. Sie hätten lange nicht gewusst, was eigentlich los sei. Mütter und Väter schlossen ihre Kinder erleichtert in die Arme.

Eine besonders von Angst und Aufregung geprägte Stimmung soll in der Klasse geherrscht haben, die die Dinterschule für Kinder aus der Ukraine eingerichtet hat. Mit der Erfahrung gerade dem Krieg entkommen zu sein, müssen die Ereignisse vom Vormittag für diese Schülerinnen und Schüler besonders verstörend gewesen sein.

Ein Beamter begleitet die Polizeipsychologin in die Schule. Quelle: André Neumann

Viele Anrufe in der Schule

Während die Beamten das Schulhaus durchsuchten, sprach eine Polizeipsychologin im Beisein der Schulleiterin mit der Schülerin, die den mutmaßlichen Bewaffneten zuerst gesehen haben wollte und die das gemeldet hatte. Ein Ergebnis des Gesprächs drang nicht nach draußen. „Wir sind froh, dass es vorüber ist und nichts passiert ist“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Heike Thomas, nachdem die Polizei abgezogen war.

Polizisten und Schüler verlassen das Schulgebäude. Quelle: André Neumann

Der Beamte, der vor der Schule mit den Eltern gesprochen hatte, bescheinigte denen später, sehr besonnen gewesen zu sein. Auch seitens der Schule, wo zahlreiche Anrufe besorgter Mütter und Väter eingegangen waren, hieß es, die Eltern seien sehr ruhig geblieben. Den Ablauf des Polizeieinsatzes lobte die Schule ebenfalls.

Eltern warteten mehr als zwei Stunden, bis sie ihre Kinder in Empfang nehmen durften. Quelle: André Neumann

Am Mittwoch soll die Dinter-Oberschule wieder wie gewohnt öffnen. Allerdings wird nicht sofort der Unterricht beginnen, sondern die Lehrerinnen und Lehrer werden versuchen, mit ihren Schülerinnen und Schülern die Ereignisse von diesem 5. April auszuwerten.

Von Nikos Natsidis, André Neumann