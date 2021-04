Polizei ermittelt gegen Maskenmuffel in Frohburg

Frohburg

Seit geraumer Zeit schon gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Supermärkten. In Frohburg setzte sich am Donnerstagabend eine Gruppe von Personen darüber hinweg. Nun ermittelt die Polizei.

Laut der Polizeidirektion Leipzig betraten am Donnerstag gegen 19.23 Uhr zehn bis zwölf Personen ohne Maske einen Supermarkt im Wiesenmühlenweg in Frohburg. Trotz der Aufforderung des Personals, weigerte sich die Gruppe, Mund-Nasen-Bedeckungen aufzuziehen. Stattdessen sollen die Personen die Kassiererin in eine Diskussion verwickelt haben.

Das Personal forderte die Gruppe dazu auf, das Geschäft zu verlassen, doch auch dem kamen die Personen nicht nach. Erst nach circa 30 Minuten entfernten sie sich aus dem Supermarkt. Nun laufen die Ermittlungen – wegen Hausfriedensbruch.

Von LVZ/tnh