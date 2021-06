Polizei ermittelt nach Spontandemo in Pegau

Pegau

Nach einer Spontanversammlung am Donnerstag in Pegau ermittelt nun die Polizei.

Zwischen 16.30 und 17.10 Uhr kamen in Pegau 16 Personen auf einem Parkplatz in der Audigaster Straße zu einer Spontanversammlung zusammen. Laut der Polizeidirektion Leipzig führten sie Fahnen und Transparente mit sich, mit denen sie ihren Unmut in Bezug auf die Maßnahmen zum Infektionsschutz zum Ausdruck brachten und zeigten sie dem Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 2. Kurz nach Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich die Personen wieder vom Ort des Geschehens.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Von LVZ/tnh