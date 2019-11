Neukieritzsch

Auf frischer Tat ertappte die Polizei drei Diebe in Neukieritzsch. Den Angaben zufolge hatten die Inhaber einer Firma in der Nacht zum Samstag bemerkt, dass gerade in die Firmenräume eingebrochen wird. Sie riefen die Polizei.

Trio feierte Beutezug in geklautem Auto

Die Beamten stellten in der Nähe einen Skoda Fabia fest, in dem zwei Männer im Alter von 31 und 36 sowie eine Frau im Alter von 28 saßen. Im Fahrzeug befand sich Diebesgut, das der Firma zugeordnet werden konnte. Auch das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet. Bei einem der Drei wurden noch Betäubungsmittel festgestellt.

Das Einbrecher-Trio muss sich nun wegen vor Gericht verantworten. Bei einem der Diebe wird der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Von LVZ