Borna

Zwei 17-Jährige wurden von der Polizei dabei erwischt, wie sie mit Drogen handelten.

Die Beamten wurden in der Schulstraße in Borna auf die Jugendlichen aufmerksam, da sie sich auffällig verhielten und sich schnell von den Polizisten entfernten, als sie diese sahen. Die Polizisten führten daraufhin eine Personenkontrolle durch und beschlagnahmten Betäubungsmittel, passendes Zubehör und einen niedrigen dreistelligen Betrag in szenetypischer Stückelung.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat bereits Wohnungsdurchsuchungen angeordnet. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln verantworten. nag

Von Nicole Grziwa