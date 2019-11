Pegau

Unter dem Einfluss von Drogen war ein 33-Jähriger am frühen Donnerstag unterwegs, als die Polizei 2.45 Uhr seinen Mercedes in der Breitstraße in Pegau stoppte. Der Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der Mann übergab den Beamten eine geringe Menge Cannabis. Als die den PKW daraufhin genauer in Augenschein nahmen, förderten sie weitere Rauschmittel zutage. Der Fahrer steht laut Polizei unter dem Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Er sieht einem Strafverfahren entgegen, befindet sich aber wieder auf freiem Fuß.

Von es